Cделано в Китае? Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса

«Мы следим за этим, возможно, это имеет смысл,— ответил президент на вопрос о версии появления коронавируса в лаборатории Уханя.— Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить. Это (заболевание.— "Ъ") пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло».

Ранее о начале полномасштабного расследования сообщил Fox News. По данным телеканала, расследуется версия, что нулевым пациентом был сотрудник уханьской лаборатории.

На брифинге в Белом доме США также выступил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он отверг версию об искусственном происхождении коронавируса. «Мутации, которые потребовались для того, чтобы получить тот (вирус.— “Ъ”), который мы имеем сейчас, полностью соответствуют передаче от животного к человеку»,— сказал господин Фаучи. Ранее французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию в 2008 году за открытие ретровируса ВИЧ, предположил, что COVID-19 могли создать при производстве вакцины против СПИДа.

Господин Трамп напомнил на брифинге, что китайские власти увеличили статистику по смертям в Ухане — КНР увеличила число умерших на 1290, до 3969. «Я слышу, что в США наибольшее число смертельных случаев в мире. Нет, наибольшее число в Китае, это огромная страна»,— сказал Дональд Трамп.

Президент США также пообещал разобраться с информацией СМИ о гранте США уханьской лаборатории. Он намерен отменить его, если средства до сих пор поступают в Китай.