Как справиться с тревогами, если вы постоянно дома?

В последнее время всем приходится нелегко. Психолог Ирина Камардина рассказывает, почему, сидя на домашнем карантине, мы испытываем тревогу, и как с ней лучше всего справляться.

В последнее время меня часто спрашивают, как справиться с тревожностью и поднять себе настроение в период изоляции. Но вот в чем проблема: ответы на типовые вопросы не подойдут конкретному человеку, они всегда будут обобщенными, а такие ответы мало кому нужны.

Тогда для чего же люди задают такие вопросы? Чаще всего — чтобы отвлечься от своих страхов и почувствовать сопричастность к общей тревоге.

Задайте себе вопрос: чего вы на самом деле боитесь? Обычно источник тревоги — не страх перед опасностью, а ограничения, с которыми всем пришлось столкнуться.

В период ограничений вы теряете собственный контроль и возможность принимать решения. Для человека это равносильно родительскому запрету, на который наш внутренний ребенок не может не реагировать.

Давайте разберемся: как реагируете вы?

Спокойно сидите дома и ждете, когда вам дадут свободу действий.

Возмущены и недовольны ограничениями.

Рады, что кто-то принял решение за вас и позволил вам отдохнуть.

Яростно отстаиваете свои права: вы взрослый человек и сами решаете, что вам делат, но при этом никуда не выходите.

У кого тревога выражена сильнее? У тех, кто внутренне сопротивляется внешним ограничениям. И если вы хотите меньше тревожиться, придется их принять и смириться. Именно тогда и начнется адаптация к новым условиям жизни и появятся ресурсы для дел, на которые раньше не хватало времени и смелости. Темп жизни замедлится, но сил станет больше.

Какие проблемы могут мешать принятию ситуации? Вы привыкли жить в интенсивном темпе и совсем не домосед. Придется полностью перекроить свой график и адаптироваться. И придумать, как можно больше двигаться - пробежки ранним утром по пустынному парку или домашние тренировки.

Вам трудно самоорганизоваться дома. Постарайтесь отделить рабочую зону от нерабочей, четко распределить время работы и отдыха.

Вы живете на небольшой площади и делите пространство с другими жильцами. Здесь нужно просто договориться.

Вы работаете в сфере услуг и полностью зависите от клиентов. К сожалению, в этом случае все зависит от конкретной ситуации. Попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом.

Вы боитесь оставаться наедине с собой и нуждаетесь в общении. Организуйте ежедневные видеозвонки с друзьями или познакомьтесь с кем-нибудь в Интернете.

Чем еще можно занять себя?