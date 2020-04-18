Сб, 18.04.2020
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Как справиться с тревогами, если вы постоянно дома?

Карантин. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Портал InMyRoom узнал у психолога, как не сойти с ума в четырех стенах, а также собрал полезные идеи для всех, кому нечем заняться.

В последнее время всем приходится нелегко. Психолог Ирина Камардина рассказывает, почему, сидя на домашнем карантине, мы испытываем тревогу, и как с ней лучше всего справляться. 

В последнее время меня часто спрашивают, как справиться с тревожностью и поднять себе настроение в период изоляции. Но вот в чем проблема: ответы на типовые вопросы не подойдут конкретному человеку, они всегда будут обобщенными, а такие ответы мало кому нужны.

Тогда для чего же люди задают такие вопросы? Чаще всего — чтобы отвлечься от своих страхов и почувствовать сопричастность к общей тревоге.

Задайте себе вопрос: чего вы на самом деле боитесь? Обычно источник тревоги — не страх перед опасностью, а ограничения, с которыми всем пришлось столкнуться.

В период ограничений вы теряете собственный контроль и возможность принимать решения. Для человека это равносильно родительскому запрету, на который наш внутренний ребенок не может не реагировать.

Давайте разберемся: как реагируете вы?

  • Спокойно сидите дома и ждете, когда вам дадут свободу действий.
  • Возмущены и недовольны ограничениями.
  • Рады, что кто-то принял решение за вас и позволил вам отдохнуть.
  • Яростно отстаиваете свои права: вы взрослый человек и сами решаете, что вам делат, но при этом никуда не выходите.

У кого тревога выражена сильнее? У тех, кто внутренне сопротивляется внешним ограничениям. И если вы хотите меньше тревожиться, придется их принять и смириться. Именно тогда и начнется адаптация к новым условиям жизни и появятся ресурсы для дел, на которые раньше не хватало времени и смелости. Темп жизни замедлится, но сил станет больше.

Какие проблемы могут мешать принятию ситуации? Вы привыкли жить в интенсивном темпе и совсем не домосед. Придется полностью перекроить свой график и адаптироваться. И придумать, как можно больше двигаться - пробежки ранним утром по пустынному парку или домашние тренировки.

  • Вам трудно самоорганизоваться дома. Постарайтесь отделить рабочую зону от нерабочей, четко распределить время работы и отдыха. 
  • Вы живете на небольшой площади и делите пространство с другими жильцами. Здесь нужно просто договориться.
  • Вы работаете в сфере услуг и полностью зависите от клиентов. К сожалению, в этом случае все зависит от конкретной ситуации. Попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом.
  • Вы боитесь оставаться наедине с собой и нуждаетесь в общении. Организуйте ежедневные видеозвонки с друзьями или познакомьтесь с кем-нибудь в Интернете.

 Чем еще можно занять себя?

  • Заняться йогой и медитацией. Это поможет расслабиться и отвлечься от тревог. Также вы можете каждый вечер выписывать в дневник приятные моменты прошедшего дня или оформить доску визуализации.
  • Сделать уборку и разобрать вещи, которыми вы давно не пользуетесь. Это тоже своего рода медитация — вы почувствуете легкость, когда избавитесь от ненужного. 
  • Приготовить что-нибудь необычное. И опробовать мастерство сервировки, раз уж в ресторан сходить не получится. Есть много классных рецептов любых блюд. И не только из гречки! 
  • Позаботиться о микроклимате. Закажите увлажнитель или мойку для воздуха, посадите зеленые растения, чтобы хорошо себя чувствовать дома. 
  • Начать изучать что-то новое. Большинство образовательных ресурсов предоставили для всех пользователей бесплатный доступ к своим программам. Если вы давно хотели чему-то научиться, это отличный шанс.
  • Затеять переделку старой мебели. Смена обстановки поможет отвлечься от негативных мыслей. 

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