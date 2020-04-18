Как справиться с тревогами, если вы постоянно дома?

Портал InMyRoom узнал у психолога, как не сойти с ума в четырех стенах, а также собрал полезные идеи для всех, кому нечем заняться.
В последнее время всем приходится нелегко. Психолог Ирина Камардина рассказывает, почему, сидя на домашнем карантине, мы испытываем тревогу, и как с ней лучше всего справляться.
В последнее время меня часто спрашивают, как справиться с тревожностью и поднять себе настроение в период изоляции. Но вот в чем проблема: ответы на типовые вопросы не подойдут конкретному человеку, они всегда будут обобщенными, а такие ответы мало кому нужны.
Тогда для чего же люди задают такие вопросы? Чаще всего — чтобы отвлечься от своих страхов и почувствовать сопричастность к общей тревоге.
Задайте себе вопрос: чего вы на самом деле боитесь? Обычно источник тревоги — не страх перед опасностью, а ограничения, с которыми всем пришлось столкнуться.
В период ограничений вы теряете собственный контроль и возможность принимать решения. Для человека это равносильно родительскому запрету, на который наш внутренний ребенок не может не реагировать.
Давайте разберемся: как реагируете вы?
- Спокойно сидите дома и ждете, когда вам дадут свободу действий.
- Возмущены и недовольны ограничениями.
- Рады, что кто-то принял решение за вас и позволил вам отдохнуть.
- Яростно отстаиваете свои права: вы взрослый человек и сами решаете, что вам делат, но при этом никуда не выходите.
У кого тревога выражена сильнее? У тех, кто внутренне сопротивляется внешним ограничениям. И если вы хотите меньше тревожиться, придется их принять и смириться. Именно тогда и начнется адаптация к новым условиям жизни и появятся ресурсы для дел, на которые раньше не хватало времени и смелости. Темп жизни замедлится, но сил станет больше.
Какие проблемы могут мешать принятию ситуации? Вы привыкли жить в интенсивном темпе и совсем не домосед. Придется полностью перекроить свой график и адаптироваться. И придумать, как можно больше двигаться - пробежки ранним утром по пустынному парку или домашние тренировки.
- Вам трудно самоорганизоваться дома. Постарайтесь отделить рабочую зону от нерабочей, четко распределить время работы и отдыха.
- Вы живете на небольшой площади и делите пространство с другими жильцами. Здесь нужно просто договориться.
- Вы работаете в сфере услуг и полностью зависите от клиентов. К сожалению, в этом случае все зависит от конкретной ситуации. Попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом.
- Вы боитесь оставаться наедине с собой и нуждаетесь в общении. Организуйте ежедневные видеозвонки с друзьями или познакомьтесь с кем-нибудь в Интернете.
Чем еще можно занять себя?
- Заняться йогой и медитацией. Это поможет расслабиться и отвлечься от тревог. Также вы можете каждый вечер выписывать в дневник приятные моменты прошедшего дня или оформить доску визуализации.
- Сделать уборку и разобрать вещи, которыми вы давно не пользуетесь. Это тоже своего рода медитация — вы почувствуете легкость, когда избавитесь от ненужного.
- Приготовить что-нибудь необычное. И опробовать мастерство сервировки, раз уж в ресторан сходить не получится. Есть много классных рецептов любых блюд. И не только из гречки!
- Позаботиться о микроклимате. Закажите увлажнитель или мойку для воздуха, посадите зеленые растения, чтобы хорошо себя чувствовать дома.
- Начать изучать что-то новое. Большинство образовательных ресурсов предоставили для всех пользователей бесплатный доступ к своим программам. Если вы давно хотели чему-то научиться, это отличный шанс.
- Затеять переделку старой мебели. Смена обстановки поможет отвлечься от негативных мыслей.