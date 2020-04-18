Палата людей с ограниченными возможностями возмущена: нельзя урезать и так недостаточное финансирование на 50%

Министерство социальных дел предложило Палате людей с ограниченными возможностями (EPIKoda), объединяющей 272 организаций людей с ограниченными возможностями, поискать варианты урезать сумму дотации для организаций, отменить или отложить проекты на 50 процентов, поскольку прогнозируется снижение поступлений налога на азартные игры. Представительские организации людей с ограниченными возможностями всерьез обеспокоены тем, что урезание и без того недостаточного финансирования приведет к закрытию ряда объединений.

«В то время, когда государство обсуждает выделение сотен миллионов в поддержку бизнес-сектора, неприемлемо, чтобы урезанием расходов били прежде всего по людям с ограниченными возможностями, детям и пожилым. Если поступления налога на азартные игры сократятся на 50 процентов и других источников средств не найдется, это означает урезание почти 600 тысяч евро для сети EPIKoda. Для небольших организаций, представляющих людей с ограниченными возможностями и хронических больных, это приведет к вымиранию», - сказала председатель правления EPIKoda Моника Хауканымм.

Финансирование организаций людей с ограниченными возможностями уже много лет было недостаточным и серьезно страдало от инфляции. Например, в период 2014-2019 совокупная поддержка примкнувших к EPIKoda организаций на поступления с налога на азартные игры удерживалась на уровне 950 000 евро, тогда как средняя зарплата в стране выросла на 40 процентов. Дотация нужна организациям для выживания — ее используют для покрытия необходимых расходов на помещения и платят работающему на полставки и минимальную зарплату руководителю, но в большинстве организаций и это невозможно.

В этом году дотацию на средства налога на азартные игры должны были получить 272 организации людей с ограниченными возможностями, таким образом, средняя годовая сумма дотации составляет 4007 евро на организацию. В борьбе с коронавирусом на организации оказалась возложена двойная нагрузка в виде организации работы добровольцев, в несколько раз возросли количество консультаций и инфообмен.

«Непостижимо, что государство считает целесообразным искать способы сэкономить на и без того недостаточном финансировании. Чтобы сохранить репрезентацию в обществе самой уязвимой целевой группы, государству нужно активно искать варианты обеспечения финансирования, а не просто информировать о резком урезании бюджета», - сказала Хауканымм.