Сб, 18.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич

День рождения британской королевы впервые пройдет без важного атрибута

Kuninganna Elizabeth II Windsori lossis.

ФОТО: /AP/Scanpix

День рождения королевы Великобритании в текущем году из-за ситуации с коронавирусом пройдет без артиллерийского салюта. Об этом на своей странице в Twitter сообщил редактор телеканала ITV Крис Шип со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

По его словам, королева сама заявила, что подобные торжества неуместны в связи со сложившейся ситуацией.

«Мы не будем отмечать день рождения Ее Величества каким-то особенным способом в этом году», — приводит Шип слова источника.

Елизавета II традиционно отмечает день рождения дважды, действительный 21 апреля и официальный — во вторую субботу июня.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 109 тысяч случаев заражения коронавирусом, 14,6 тысяч человек скончались.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ