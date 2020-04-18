Из-за карантина Балтийский гей-парад в Таллинне под угрозой срыва

"Мы бы хотели встретиться на улице, потому что для многих людей пока ещё, к сожалению, этот парад - единственное время в году, когда они чувствуют, что кто-то их любит, защищает и интересуется ими. Балтийский прайд в виртуальном виде мы рассматриваем как план "Б", но большие международные организации, которые объединяют организаторов прайдов по всему миру, проведут всемирный Global Pride, который в этом году состоится онлайн. Он будет длиться целые сутки, 24 часа, начиная с Австралии и до другого конца мира. Балтийский прайд точно примет участие в этом мероприятии", - заявила Кристина Рауд.

По ее словам, Эстонская ЛГБТ-ассоциация ведет активную ежедневную открытую деятельность в интернете, к которой могут присоединиться все желающие. "Мои коллеги проводят регулярные прямые эфиры в инстаграме @lgbt.ee. Например, у нас было виртуальное занятие по квир-йоге, а завтра моя коллега будет рассказывать о работе нашего объединения и планах на будущее. В нашем профиле в инстаграме можно оставлять свои вопросы, мы на них с удовольствием отвечаем во время прямых эфиров", - добавила Рауд.