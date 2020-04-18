«В Россию повезем вас как скот»: в Риге унизили русскоязычных жителей одного дома

В листовках, изображение которых размещено в группе Zolitude Inc. в Facebook, говорилось: "Дорогие русскоязычные соседи! Если вам не нравится латышский язык, латышская культура и Латвия, то вас ждут в родной России! Вагоны для скота уже подготовлены, и в Россию повезем вас как скот. Будете жить в палатках круглый год".