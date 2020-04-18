Никто ее не слушал: ученая предупреждала о возможной вспышке коронавируса еще год назад

Предсказание получилось из исследования, проведенного Ши Чжэнли и ее коллегами в Уханьском институте вирусологии, в котором они подчеркнули важность изучения летучих мышей на предмет вирусов.

Говорят, что Ши, по прозвищу «Женщина - Летучая мышь», секвенировала гены нового коронавируса через три дня после возникновения эпидемии в Китае, но затем ей заткнуло рот ее начальство.

Предупреждение было частью исследовательской работы, представленной Ши, заместителем директора института, и тремя соавторами в январе 2019 года. Она была опубликована в марте.

В статье группа подчеркнула вероятность возникновения другой эпидемии коронавируса в Китае, проанализировав три крупномасштабные вспышки, вызванные тяжелым острым респираторным синдромом (SARS), ближневосточным респираторным синдромом (MERS) и синдромом острой диареи свиней (SADS) соответственно.

В ней говорится, что все три патогена являются коронавирусами и могут происходить от летучих мышей, а два из них пришли из Китая.

Исследователи сказали: «Таким образом, весьма вероятно, что будущие вспышки коронавируса, вызванного SARS или MERS, будут происходить от летучих мышей, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае.

Ученые также указали, что размер Китая, население и биоразнообразие могут способствовать распространению потенциального вируса.