Никто ее не слушал: ученая предупреждала о возможной вспышке коронавируса еще год назад

Исследователь из Уханьской лаборатории по прозвищу «Женщина -Летучая мышь» предупреждала о вспышке коронавируса, похожего на SARS, еще год назад, сообщил сегодня британский таблоид The Sun.
Предсказание получилось из исследования, проведенного Ши Чжэнли и ее коллегами в Уханьском институте вирусологии, в котором они подчеркнули важность изучения летучих мышей на предмет вирусов.
Говорят, что Ши, по прозвищу «Женщина - Летучая мышь», секвенировала гены нового коронавируса через три дня после возникновения эпидемии в Китае, но затем ей заткнуло рот ее начальство.
Предупреждение было частью исследовательской работы, представленной Ши, заместителем директора института, и тремя соавторами в январе 2019 года. Она была опубликована в марте.
В статье группа подчеркнула вероятность возникновения другой эпидемии коронавируса в Китае, проанализировав три крупномасштабные вспышки, вызванные тяжелым острым респираторным синдромом (SARS), ближневосточным респираторным синдромом (MERS) и синдромом острой диареи свиней (SADS) соответственно.
В ней говорится, что все три патогена являются коронавирусами и могут происходить от летучих мышей, а два из них пришли из Китая.
Исследователи сказали: «Таким образом, весьма вероятно, что будущие вспышки коронавируса, вызванного SARS или MERS, будут происходить от летучих мышей, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае.
Ученые также указали, что размер Китая, население и биоразнообразие могут способствовать распространению потенциального вируса.
По данным Beijing News, команда под руководством Ши уже в 2018 году после проведения исследований обнаружила, что люди могут заразиться коронавирусом непосредственно от летучих мышей.