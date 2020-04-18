Сб, 18.04.2020
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  • Никто ее не слушал: ученая предупреждала о возможной вспышке коронавируса еще год назад
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Никто ее не слушал: ученая предупреждала о возможной вспышке коронавируса еще год назад

Лаборатория в Ухане

ФОТО: AFP / Scanpix

Исследователь из Уханьской лаборатории по прозвищу «Женщина -Летучая мышь» предупреждала о вспышке коронавируса, похожего на SARS, еще год назад, сообщил сегодня британский таблоид The Sun.

Предсказание получилось из исследования, проведенного Ши Чжэнли и ее коллегами в Уханьском институте вирусологии, в котором они подчеркнули важность изучения летучих мышей на предмет вирусов.

Говорят, что Ши, по прозвищу «Женщина - Летучая мышь», секвенировала гены нового коронавируса через три дня после возникновения эпидемии в Китае, но затем ей заткнуло рот ее начальство.

Предупреждение было частью исследовательской работы, представленной Ши, заместителем директора института, и тремя соавторами в январе 2019 года. Она была опубликована в марте. 

В статье группа подчеркнула вероятность возникновения другой эпидемии коронавируса в Китае, проанализировав три крупномасштабные вспышки, вызванные тяжелым острым респираторным синдромом (SARS), ближневосточным респираторным синдромом (MERS) и синдромом острой диареи свиней (SADS) соответственно.

В ней говорится, что все три патогена являются коронавирусами и могут происходить от летучих мышей, а два из них пришли из Китая.

Исследователи сказали: «Таким образом, весьма вероятно, что будущие вспышки коронавируса, вызванного SARS или MERS, будут происходить от летучих мышей, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае.

Ученые также указали, что размер Китая, население и биоразнообразие могут способствовать распространению потенциального вируса.

По данным Beijing News, команда под руководством Ши уже в 2018 году после проведения исследований обнаружила, что люди могут заразиться коронавирусом непосредственно от летучих мышей.

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