В Москве ужесточается контроль пропускного режима, его действие продлили до 1 мая

1. Со среды, 22 апреля, для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты "Тройка" и "Стрелка", социальные карты москвича и жителя Московской области, а также месячный единый проездной билет, говорится в блоге Собянина.

Это сделано для того, чтобы перейти от ручной выборочной проверки пропусков к автоматизированному контролю. До сих пор указание номеров электронных карт при оформлении пропуска было добровольным, теперь это требование стало обязательным. Указать номер электронной карты нужно не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Новый пропуск для этого не потребуется, нужно внести изменения в уже существующий документ, для чего на сайте мэрии mos.ru появится соответствующий сервис.

Если в цифровом пропуске не будет указан номер электронной карты, воспользоваться городским общественным транспортом пассажир не сможет: его проездной не сработает на турникете и валидаторе. Если электронной карты нет, нужно ее приобрести. Действие стандартных билетов на проезд в пригородных поездах сохраняется.

Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы.

Для поездок на такси нужно получить специальные буквенно-числовые коды - в том же порядке, что и цифровые пропуска.

2. Для контроля поездок на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба ГИБДД. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, их владельцев оштрафуют.

Указать государственный номер автомобиля в цифровом пропуске необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Порядок тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, штрафы за поездку по Москве и Московской области без пропуска будут выписываться с каждой камеры, которая зафиксирует нарушителя. Таким образом, за одну поездку без пропуска водитель может "попасть" на очень крупную сумму. Если нарушителя остановит сотрудник ГИБДД, автомобиль может быть отправлен на штрафстоянку.

3. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, другие обладатели удостоверений государственного образца и журналисты, которые не обязаны получать цифровые пропуска, тем не менее должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин и электронных проездных "в целях упорядочения передвижения по городу".

4. Вводится новый вид цифровых пропусков - для осуществления волонтерской деятельности. Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтер". Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.

5. Действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок. Движение грузового транспорта по Москве по-прежнему осуществляется на основе ранее выданных стандартных разрешений и пропусков.

По итогам первой недели действия цифровых пропусков передвижение по Москве на транспорте сократилось более чем на полмиллиона человек, сообщил Собянин. В целом поток пассажиров и машин снизился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам мэра, введенные меры самоизоляции дали эффект "сглаживания", недопущения взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения", - отметил Собянин.

Он добавил, что неделю назад московские больницы работали на пределе, а теперь перешли "в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей". В связи с этим Собянин приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь.