Видео ⟩ Как полицейские в разных странах поднимают настроение согражданам во время карантина

В Панаме стражи порядка вышли на улицы, чтобы повеселить сидящих на карантине людей, после того как в небольшом государстве в Центральной Америке выявили более 4000 случаев заболевания COVID-2019. Стражи правопорядка в форме и защитных масках спели как местные песни, так и хит Queen — We are the champions. Граждане, которым приходится сидеть дома, вышли на балконы и приветствовали полицейских, а некоторые даже подпевали.

Вирусным стал танец полицейских из маленького польского города Новы-Двур-Гданьский на севере страны. СМИ сообщили, что первоначально они приехали проверить, сидят ли дети на карантине, однако в итоге решили немного развеселить их, станцевав под Village People — YMCA. В республике зафиксировали 8379 случаев COVID-2019.

Индийские полицейские, которые прославились своими жесткими методами по разгону не соблюдающих самоизоляцию, показали, что они готовы и поддержать сограждан. Патруль в штате Нагаленд спел для людей евангельские гимны прямо на улице.

В Британии полицейский зачитал рэп прямо через громкоговоритель в служебной машине. В своем обращении он напомнил о важности оставаться дома во время пандемии.

Решили поддержать сограждан полицейские в Испании, одной из самых пострадавших от COVID-2019 стран мира. Полицейские на Майорке ходят по домам, играют музыку и поют жителям, которые из-за карантина не могут никуда выходить.

Мексиканская полиция решила донести до соотечественников важность самоизоляции через свой клип на песню Pedro Fernandez — El Mariachi loco. В видео полицейские танцую и поют, а также напоминают о том, что пока лучше оставаться дома. В стране 6875 больных COVID-2019.