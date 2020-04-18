Уругвайский студент по обмену остался на период пандемии в Эстонии: я просто люблю эту страну!

Когда глобальная пандемия коронавируса нарушила воздушное сообщение, закрыла многие границы и вынудила людей сидеть дома на карантине, студентам по обмену по всему миру пришлось принять трудное решение - оставить учебную программу и улететь домой или продолжить учебу в условиях карантина. Уругваец Педро, учащийся здесь по обмену, решил остаться в Эстонии, пишет портал Sõbranna.
Осенью 2019 года Педро пошел в 11-й класс Пярнуской гуманитарной гимназии Сютевака. Молодой человек из Уругвая приехал в Эстонию, особо ничего не зная о нашей жизни и быте. Его первым выбором была Швеция, но в последний момент страной обмена оказалась все же Эстония. Педро не ждал многого от нашей северной культуры и сидел в самолете с довольно нейтральными чувствами. Но это вскоре изменилось...
Учащиеся по обмену в рамках программы YFU живут в Эстонии в семьях, где становятся полноправными членами - все, что они делают, делается вместе со своей семьей - они ездят на природу, отдыхают, вместе готовят еду и т.д.
Педро сразу очень хорошо сошелся со своей семьей по обмену. Климат Эстонии, школьная система и спокойный темперамент также были настолько подходящими для уругвайского студента по обмену, что теперь он называет Эстонию своей второй родиной и хочет вернуться сюда после окончания средней школы, чтобы продолжить обучение в одном из университетов Эстонии.
«Мне все нравится в Эстонии, не могу сказать почему, я просто чувствую, что здесь мой дом», - говорит Педро.
Когда неожиданно пришло известие о том, что вирус, возникший в Китае, захватывает все больше и больше частей света, студентам пришлось принять непростое решение: немедленно уехать или улететь домой, рискуя в пути столкнуться с различными перебоями и заразиться вирусом; или остаться в Эстонии с семьей по обмену и продолжить обучение в интернете, следуя строгим правилам карантина. Педро решил, что остается.
«Моя уругвайская семья также подумала, что мне лучше остаться, потому что такое долгое путешествие с угрозой вируса может оказатьсяочень трудным, - объясняет молодой человек. - Ситуация для студентов по обмену не самая лучшая, потому что я не могу ходить в школу, но мои родители считают, что я способен принять самое лучшее решение».
По словам Педро, он любит Эстонию за ее красоту. «Я мог бы прожить здесь всю свою жизнь», - хвалит он. - У вас такая спокойная страна, чистая природа, красивые дома и здания, и все здесь очень красиво для меня».
Педро выучил эстонский язык всего за несколько месяцев и может свободно выражать себя как в речи, так и в письме. У него здесь много хороших друзей, он воспринимает эстонскую культуру и чувствует, что он с таким же энтузиазмом относится к нашей стране, как и когда он прибыл сюда, когда все было еще новым и захватывающим.
«Я остался, потому что мое сердце - наполовину эстонское, и я больше не могу представить свою жизнь без Эстонии. Я буду здесь до конца учебного года и продолжу учебу. Я обязательно вернусь сюда после окончания года по обмену».
Карантин не создает никаких трудностей для него, потому что он проводит время вместе со своей новой семьей. «Мы вместе готовим еду, я научил их готовить уругвайское национальное блюдо "арроз кон лече", и я чувствую себя в безопасности», - подтвердил Педро.