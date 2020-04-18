Уругвайский студент по обмену остался на период пандемии в Эстонии: я просто люблю эту страну!

Осенью 2019 года Педро пошел в 11-й класс Пярнуской гуманитарной гимназии Сютевака. Молодой человек из Уругвая приехал в Эстонию, особо ничего не зная о нашей жизни и быте. Его первым выбором была Швеция, но в последний момент страной обмена оказалась все же Эстония. Педро не ждал многого от нашей северной культуры и сидел в самолете с довольно нейтральными чувствами. Но это вскоре изменилось...

Учащиеся по обмену в рамках программы YFU живут в Эстонии в семьях, где становятся полноправными членами - все, что они делают, делается вместе со своей семьей - они ездят на природу, отдыхают, вместе готовят еду и т.д.

Педро сразу очень хорошо сошелся со своей семьей по обмену. Климат Эстонии, школьная система и спокойный темперамент также были настолько подходящими для уругвайского студента по обмену, что теперь он называет Эстонию своей второй родиной и хочет вернуться сюда после окончания средней школы, чтобы продолжить обучение в одном из университетов Эстонии.

«Мне все нравится в Эстонии, не могу сказать почему, я просто чувствую, что здесь мой дом», - говорит Педро.

Когда неожиданно пришло известие о том, что вирус, возникший в Китае, захватывает все больше и больше частей света, студентам пришлось принять непростое решение: немедленно уехать или улететь домой, рискуя в пути столкнуться с различными перебоями и заразиться вирусом; или остаться в Эстонии с семьей по обмену и продолжить обучение в интернете, следуя строгим правилам карантина. Педро решил, что остается.

«Моя уругвайская семья также подумала, что мне лучше остаться, потому что такое долгое путешествие с угрозой вируса может оказатьсяочень трудным, - объясняет молодой человек. - Ситуация для студентов по обмену не самая лучшая, потому что я не могу ходить в школу, но мои родители считают, что я способен принять самое лучшее решение».

По словам Педро, он любит Эстонию за ее красоту. «Я мог бы прожить здесь всю свою жизнь», - хвалит он. - У вас такая спокойная страна, чистая природа, красивые дома и здания, и все здесь очень красиво для меня».

Педро выучил эстонский язык всего за несколько месяцев и может свободно выражать себя как в речи, так и в письме. У него здесь много хороших друзей, он воспринимает эстонскую культуру и чувствует, что он с таким же энтузиазмом относится к нашей стране, как и когда он прибыл сюда, когда все было еще новым и захватывающим.

«Я остался, потому что мое сердце - наполовину эстонское, и я больше не могу представить свою жизнь без Эстонии. Я буду здесь до конца учебного года и продолжу учебу. Я обязательно вернусь сюда после окончания года по обмену».