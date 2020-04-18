Число больных коронавирусом в мире превысило 2,25 млн человек

Согласно данным сайта «Worldometer», число умерших от коронавируса на полдень 18 апреля составляет 154 311 человек, выздоровевших - 574 386.

Больше всего случаев заражения и смерти от Сovid-19 зафиксировано в США.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах коронавирус обнаружен у 644 348 человек, скончались 37 079 человек.

Согласно Worldometer в нижеперечисленных странах число инфицированных Covid-19 превышает 10 тыс:

Испания - 190 839, Италия - 172 434, Франция - 147 969, Германия - 141 397, Великобритания - 108 692, Китай - 82 719, Иран -79 494, Турция - 78 546, Бельгия- 36 138 , Россия - 31 008, Бразилия - 34 221, Нидерланды- 30 449, Канада - 31 927, Швейцария - 27 078, Португалия - 19 022, Австрия -14 595, Индия - 14 425, Ирландия - 13 980, Перу - 13 489, Швеция - 13 216, Израиль - 12 982 и Южная Корея - 10 653.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (Covıd-2019).