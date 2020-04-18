Министр Кийк - об урезании финансирования организаций ивалидов: такого решения нет и не будет!

По словам министра социальных дел, люди с ограниченными возможностями и их представительные организации являются последней областью, где министерство социальных дел хотело бы урезать деньги. "Мне очень жаль, что сегодня в средства массовой информации, напротив, поступили заявления, будто было решено уменьшить поддержку этих организаций на 50%. Я подтверждаю, что это не так. Такого решения нет и не будет", - написал Кийк в социальных сетях.

Большая часть финансирования организаций поступает через совет по налогам на азартные игры. Однако из-за чрезвычайного положения поступление налога на азартные игры значительно сократилось, в результате чего Министерство социальных дел видит необходимость в сокращении финансирования организаций инвалидов на 50 процентов, считают организации.

Танель Кийк подтвердил, что из-за чрезвычайного положения и экономического спада поступление налога на азартные игры значительно снизится. «Недопоступление налога на азартные игры является серьезной проблемой, которой мы должны вместе найти решение», - добавил Кийк.