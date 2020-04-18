Министр Кийк - об урезании финансирования организаций ивалидов: такого решения нет и не будет!

Хотя сегодня Союз людей с ограниченной мобильностью, Союз слепых и Палата инвалидов сообщили, что у Министерства социальных дел есть план по сокращению финансирования их организаций на 50 процентов, что приведет к хаосу, министр социальных дел Танель Кийк сказал, что министерство не сократило финансирование ни одной из организаций людей с ограниченными возможностями, пишет Postimees.
По словам министра социальных дел, люди с ограниченными возможностями и их представительные организации являются последней областью, где министерство социальных дел хотело бы урезать деньги. "Мне очень жаль, что сегодня в средства массовой информации, напротив, поступили заявления, будто было решено уменьшить поддержку этих организаций на 50%. Я подтверждаю, что это не так. Такого решения нет и не будет", - написал Кийк в социальных сетях.
Большая часть финансирования организаций поступает через совет по налогам на азартные игры. Однако из-за чрезвычайного положения поступление налога на азартные игры значительно сократилось, в результате чего Министерство социальных дел видит необходимость в сокращении финансирования организаций инвалидов на 50 процентов, считают организации.
Танель Кийк подтвердил, что из-за чрезвычайного положения и экономического спада поступление налога на азартные игры значительно снизится. «Недопоступление налога на азартные игры является серьезной проблемой, которой мы должны вместе найти решение», - добавил Кийк.
Министр подтвердил, что министерство социальных дел в настоящее время не сокращает поддержку ни одной организации. «Мы подтвердили, что платежи за второй квартал будут производиться в соответствии с согласованным графиком платежей. Кроме того, начались переговоры о том, как организовать платежи и мероприятия, запланированные на вторую половину этого года, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем разумное решение в сотрудничестве с общественными объединениями и правительством».