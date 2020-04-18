Сб, 18.04.2020
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Золото рекордно дорожает на фоне заявлений о крупнейшем спаде в экономике

Kuld.

ФОТО: Sebastian Duda/PantherMedia / Sebastian Duda

Золото рекордно подорожало в ходе торгов на чикагской бирже CME, свидетельствуют данные площадки. На пике котировки достигали 1785 долларов за унцию.

Рост цен на золото происходит на фоне заявлений экономистов и аналитиков о возможном крупнейшем за последние десятилетия падении экономики отдельных стран и всего мира в целом. Золото традиционно рассматривается в качестве одного из наиболее стабильных и безопасных активов.

Также инвесторы могут опасаться многочисленных программ поддержки национальных экономик от правительств и центральных банков. Большинство из них предполагает масштабную эмиссию с целью предоставления средств наименее защищенным слоям населения и предприятия. Такие вливания чреваты инфляцией.

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