Золото рекордно дорожает на фоне заявлений о крупнейшем спаде в экономике

Рост цен на золото происходит на фоне заявлений экономистов и аналитиков о возможном крупнейшем за последние десятилетия падении экономики отдельных стран и всего мира в целом. Золото традиционно рассматривается в качестве одного из наиболее стабильных и безопасных активов.