Золото рекордно дорожает на фоне заявлений о крупнейшем спаде в экономике

Золото рекордно подорожало в ходе торгов на чикагской бирже CME, свидетельствуют данные площадки. На пике котировки достигали 1785 долларов за унцию.
Рост цен на золото происходит на фоне заявлений экономистов и аналитиков о возможном крупнейшем за последние десятилетия падении экономики отдельных стран и всего мира в целом. Золото традиционно рассматривается в качестве одного из наиболее стабильных и безопасных активов.
Также инвесторы могут опасаться многочисленных программ поддержки национальных экономик от правительств и центральных банков. Большинство из них предполагает масштабную эмиссию с целью предоставления средств наименее защищенным слоям населения и предприятия. Такие вливания чреваты инфляцией.