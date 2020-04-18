Госконтроль приступил к аудиту кризисных мер и помощи предприятиям

В рамках одного аудита госконтроль анализирует экономическую целесообразность и целенаправленность мер помощи, связанных с распространением вируса SARS-CoV-2 в целом, в рамках второго проекта он анализирует целесообразность и коэффициент полезного действия мер, адресованных предприятиям.

Главные контролеры госконтроля Инес Метсалу-Нурминен и Мярт Лойте написали в уведомлении, что цель обзоров кризисных мер заключается в том числе в том, чтобы выяснить, являются ли запланированные меры поддержки экономики и их осуществление правомерными и эффективными; являются ли сделанные на средства налогоплательщика решения разумными; являются ли решения об использовании ресурсов публичного сектора прозрачными и соответствуют ли их результаты цели.