Госконтроль приступил к аудиту кризисных мер и помощи предприятиям

В четверг госконтроль сообщил министерствам и госучреждениям о начале двух аудитов связанных с пандемией коронавируса мер экономической помощи.
В рамках одного аудита госконтроль анализирует экономическую целесообразность и целенаправленность мер помощи, связанных с распространением вируса SARS-CoV-2 в целом, в рамках второго проекта он анализирует целесообразность и коэффициент полезного действия мер, адресованных предприятиям.
Главные контролеры госконтроля Инес Метсалу-Нурминен и Мярт Лойте написали в уведомлении, что цель обзоров кризисных мер заключается в том числе в том, чтобы выяснить, являются ли запланированные меры поддержки экономики и их осуществление правомерными и эффективными; являются ли сделанные на средства налогоплательщика решения разумными; являются ли решения об использовании ресурсов публичного сектора прозрачными и соответствуют ли их результаты цели.
Анализ мер поддержки предприятий координирует директор по аудиту отдела аудитов Меэлис Пеэрна, надзор осуществляет главный контролер Инес Метсалу-Нурминен. Для оценки эффекта от кризисных мер сформированы команды экспертов, надзор за деятельностью которых осуществляет главный контролер отдела анализов Мярт Лойте.