Чего стоят «сенсационные» вакцины? Пять тысяч добровольцев испытают лекарства от COVID-19

Крупнейшее в мире тестирование препаратов от коронавируса началось в Великобритании. За последние дни множество лабораторий по всему миру заявляли, что нашли вероятное лекарство от COVID-19 — и английские медики собираются проверить некоторые из них, пишет Medialeaks.ru.
В скором времени учёные наконец смогут узнать, какие из «сенсационных» открытий в самом деле стоили громких слов.
В крупнейшем в мире тестировании «Recovery» примет участие 168 больниц по всей Великобритании, как сообщил 17 апреля The Guardian. Медики планируют провести испытания лекарств на пяти тысячах пациентов с COVID-19 — и наконец получат достоверные данные об эффективности каждого из препаратов. В данный момент, по словам профессора Оксфордского университета Питера Хорби, многие лекарства эффективны лишь «на бумаге».
Каждый день появляется огромное число публикаций. За ними трудно поспевать, и большинство из них разочаровывает. Была газета, в которой говорилось, что случился прорыв — хлорохин. Но там было ноль данных. Да, вылечился определённый процент пациентов — но некоторые люди идут на поправку в любом случае.
Теперь английские медики смогут провести клинические испытания большинства подающих надежды лекарств. Но Хорби всё же попросил людей умерить пыл в отношении препаратов.
У нас нет и не будет ничего похожего на «волшебную пулю». Некоторые лекарства, возможно, подействуют — но результаты будут скромными. Чего-либо существенного мы добьёмся, скорее всего, после перехода к комбинациям препаратов.
В последние дни число неожиданных открытий и впрямь возросло: например, японские учёные обнаружили, что лекарство от ВИЧ помогает блокировать коронавирус. А их коллеги из Австралии заметили, что обычный препарат от паразитов подавляет COVID-19 всего за два дня.