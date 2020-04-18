Чего стоят «сенсационные» вакцины? Пять тысяч добровольцев испытают лекарства от COVID-19

Каждый день появляется огромное число публикаций. За ними трудно поспевать, и большинство из них разочаровывает. Была газета, в которой говорилось, что случился прорыв — хлорохин. Но там было ноль данных. Да, вылечился определённый процент пациентов — но некоторые люди идут на поправку в любом случае.