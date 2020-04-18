Во Франции от коронавируса умерли больше 19 тысяч человек

Уточняется, что 11 842 человека умерли в больницах и 7 481 — в социальных и медико-социальных учреждениях.

На данный момент во Франции насчитывается 111 821 зараженный, 30 639 человек госпитализированы, 5 833 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

«С начала эпидемии 35 983 госпитализированных пациента выздоровели и вернулись домой, 1 563 из них — за последние сутки», — сообщает ведомство.