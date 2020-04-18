Сб, 18.04.2020
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  • Из-за действия правила 2+2 у входа в строительный магазин выстроилась длинная очередь

Фото ⟩ Из-за действия правила 2+2 у входа в строительный магазин выстроилась длинная очередь

Bauhof в Пярну

ФОТО: Lilli Tölp

Из-за чрезвычайного положения в магазинах действует правило, согласно которому в магазине не может одновременно находиться слишком много людей. Вот почему сегодня днем у входа в строительный универмаг Bauhof в Пярну выстроилась длинная очередь, пишет Pärnu Postimees.

Ситуацию у дверей контролировали охранники: когда часть клиентов  покидала магазин, они запускали следующих.

Очередь в пярнуский Bauhof

ФОТО: Lilli Tölp

3 апреля глава чрезвычайной ситуации Юри Ратас подписал приказ, согласно которому все залы торговли и обслуживания, открытые для людей, должны быть оснащены дезинфицирующими средствами. 

Для выполнения правила 2 + 2 магазин или предприятие обслуживания должны рассчитать, сколько клиентов может поместиться в зале продаж за один раз. Целью ограничения является снижение риска заражения COVID-19 в залах торговли и обслуживания.

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