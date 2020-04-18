Фото ⟩ Из-за действия правила 2+2 у входа в строительный магазин выстроилась длинная очередь

Из-за чрезвычайного положения в магазинах действует правило, согласно которому в магазине не может одновременно находиться слишком много людей. Вот почему сегодня днем у входа в строительный универмаг Bauhof в Пярну выстроилась длинная очередь, пишет Pärnu Postimees.
Ситуацию у дверей контролировали охранники: когда часть клиентов покидала магазин, они запускали следующих.
3 апреля глава чрезвычайной ситуации Юри Ратас подписал приказ, согласно которому все залы торговли и обслуживания, открытые для людей, должны быть оснащены дезинфицирующими средствами.
Для выполнения правила 2 + 2 магазин или предприятие обслуживания должны рассчитать, сколько клиентов может поместиться в зале продаж за один раз. Целью ограничения является снижение риска заражения COVID-19 в залах торговли и обслуживания.