Фото ⟩ Из-за действия правила 2+2 у входа в строительный магазин выстроилась длинная очередь

Из-за чрезвычайного положения в магазинах действует правило, согласно которому в магазине не может одновременно находиться слишком много людей. Вот почему сегодня днем у входа в строительный универмаг Bauhof в Пярну выстроилась длинная очередь, пишет Pärnu Postimees.