Скончался писатель Александр Кабаков

Ушел из жизни российский писатель и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщили сразу несколько его друзей.
Редактор "Русского пионера" Андрей Колесников написал в фейсбуке: "Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи".
Причина смерти в настоящее время не известна.
Кабаков получил широкую известность после выхода в 1989 году романа-антиутопии "Невозвращенец". Среди других его книг - "Сочинитель", "Самозванец" и "Подход Кристаповича".
Кабаков родился в 1943 году в Новосибирске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета, затем работал инженером. Журналистская карьера Кабакова началась в 1972 году в газете «Гудок». Позднее он работал в изданиях «Московские новости», «Новый очевидец», «Столичная вечерняя газета». Также был специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсантъ».
Кабаков - лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии "Большая книга". Произведения Кабакова были переведены на многие языки и издавались в разных странах.