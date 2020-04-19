Вс, 19.04.2020
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Скончался писатель Александр Кабаков

Александр Кабаков

ФОТО: COVI/Scanpix

Ушел из жизни российский писатель и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщили сразу несколько его друзей.

Редактор "Русского пионера" Андрей Колесников написал в фейсбуке: "Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи".

Причина смерти в настоящее время не известна.

Кабаков получил широкую известность после выхода в 1989 году романа-антиутопии "Невозвращенец". Среди других его книг - "Сочинитель", "Самозванец" и "Подход Кристаповича".

Кабаков родился в 1943 году в Новосибирске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета, затем работал инженером. Журналистская карьера Кабакова началась в 1972 году в газете «Гудок». Позднее он работал в изданиях «Московские новости», «Новый очевидец», «Столичная вечерняя газета». Также был специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсантъ».

Кабаков - лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии "Большая книга". Произведения Кабакова были переведены на многие языки и издавались в разных странах.

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