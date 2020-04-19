Скончался писатель Александр Кабаков

Редактор "Русского пионера" Андрей Колесников написал в фейсбуке: "Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи".

Причина смерти в настоящее время не известна.

Кабаков получил широкую известность после выхода в 1989 году романа-антиутопии "Невозвращенец". Среди других его книг - "Сочинитель", "Самозванец" и "Подход Кристаповича".

Кабаков родился в 1943 году в Новосибирске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета, затем работал инженером. Журналистская карьера Кабакова началась в 1972 году в газете «Гудок». Позднее он работал в изданиях «Московские новости», «Новый очевидец», «Столичная вечерняя газета». Также был специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсантъ».