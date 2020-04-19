Вс, 19.04.2020
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AFP: в Европе от COVID-19 скончалось более 100 тысяч человек

Гробы с жертвами коронавируса в церкви в Италии

ФОТО: Claudio Furlan / ZUMAPRESS.com

От нового коронавируса в Европе скончались более 100 000 человек, это почти две трети смертей по всему миру, сообщило, опираясь на официальные данные, французское информагентство AFP. 

Всего в Европе подтверждены 1 136 672 случая заражения и 100 501 смерть. Европа — сильнее всего пострадавшая от COVID-19 часть света. По всему миру, по данным AFP, от заболевания скончались 157 163 человека.

AFP опирается на государственные данные и данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Реальное число заболеваний и смертей от COVID-19 выше официального.

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