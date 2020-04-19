AFP: в Европе от COVID-19 скончалось более 100 тысяч человек

От нового коронавируса в Европе скончались более 100 000 человек, это почти две трети смертей по всему миру, сообщило, опираясь на официальные данные, французское информагентство AFP.
Всего в Европе подтверждены 1 136 672 случая заражения и 100 501 смерть. Европа — сильнее всего пострадавшая от COVID-19 часть света. По всему миру, по данным AFP, от заболевания скончались 157 163 человека.
AFP опирается на государственные данные и данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Реальное число заболеваний и смертей от COVID-19 выше официального.