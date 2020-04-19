Во время пасхальных праздников православные церкви были пусты

Богослужения начались в субботу вечером в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, чтобы отпраздновать самый важный праздник православной церкви. Для верующих были организованы прямые трансляции из церквей через интернет или по телевидению.

На Украине в сотни церквей отправили милицию, чтобы обеспечить правила социального дистанцирования возле храмов во время богослужения.

Киево-Печерская лавра, одна из крупнейших туристических достопримечательностей Киева из-за сети подземных катакомб, была закрыта из-за карантина. Как сообщает Associated Press, коронавирус был обнаружен более чем у 90 монахов; по крайней мере, двое умерли.

В Грузии некоторые церкви были открыты для верующих. Прихожане приходили в храм до девяти часов, когда начался вечерний комендантский час, и оставались там до шести часов утра, когда комендантский час закончился.

Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл провел службу в пустующем московском Храме Христа Спасителя. Некоторые церкви в изолированных регионах России проводят богослужения в присутствии прихожан.