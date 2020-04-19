Одна из торговых сетей возвращается к привычному режиму работы

«После введения чрезвычайного положения мы сократили время работы Rimi на 3 часа, чтобы у обслуживающего персонала было достаточно времени для дезинфекции поверхностей и выставления товаров, - сказал Вайдо Падумяэ посредством пресс-релиза. - Поскольку в первые дни чрезвычайного положения было закуплено большое количество продуктов питания, работникам необходимо больше времени, чтобы заполнить пустые полки. Мы также боялись волны болезни, которая представляла бы под угрозу для наших сотрудников и затруднила снабжение людей продуктами питания».

Руководитель Rimi заверил, что на сегодня ситуация стабилизировалась: люди посещают магазины реже, но средняя покупательская корщина увеличилась.

"Это позволяет нашему обслуживающему персоналу очень хорошо справляться с с чрезвычайным положением", - добавил глава Rimi.

Падумяэ уверен, что маски, козырьки, перчатки и защитные перегородки на касса, которые были быстро взяты на вооружение в магазинах, доказали свою ценность, обеспечив лучшую защищенность кассиров и работников торговых залов.