Число зараженных в общежитии выросло: ведомства пытаются ликвидировать очаг вируса

По состоянию на 18 часов cубботы в ходе тестирования жителей общежития были выявлены 16 положительных проб на коронавирус. Всего было проведено почти 300 тестов, вчера скорая помощь проверяла тех, кто днем ранее не попал на тестирование.

По словам главы кризисной команды и мэра Тарту Урмаса Клааса, сейчас самое главное - быстро остановить распространение вируса в общежитии. «Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и сделаем все возможное, чтобы вирус не распространялся за пределы общежития Раатузе. На серьезность ситуации также указывает беспрецедентный в Эстонии шаг - полностью закрыть общежитие и установить ограничения на передвижение", - добавил Клаас.

17 апреля по распоряжению главы чрезвычайной ситуации Юри Ратаса было введено ограничение на передвижение жителей общежития на Раатузе,22, пока не будет проведено тестирование, не будут установлены все тесные контакты со всеми инфицированными и получены результаты тестов. Приказ был издан в соответствии с предложением Марго Клаоса, управляющего по чрезвычайным ситуациям по Лыунаскому региона. Ранее были проведены консультации по вопросу установления ограничений на передвижение с ректором университета Тоомасом Ассером, мэром Урмасом Клаасом, канцлером юстиции Юлле Мадизе и профессором Ирией Лутсар. Надзор за соблюдением ограничений на передвижение в общежитии на Раатузе,22 организует полиция.

Тартуский университет вместе со студенческой деревней внесли существенные изменения в условия проживания в общежитии. Жители были переселены внутри здания так, что лица, показавшие положительные реультаты, тесно контактировавшие с зараженными и сдавшие отрицательные образцы, были отделены друг от друга. Жителям предоставляется бесплатное питание, средства индивидуальной защиты и дезинфекции. В пятницу город Тарту подарил жителям общежития 6000 масок для лица.