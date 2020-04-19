Вс, 19.04.2020
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Полицией задержаны 23 нетрезвых водителя

Alkomeeter näitas, et kraavi sõitnud naine oli purjus. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

По сообщению департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки полицией были задержаны 23 нетрезвых водителя.

По предварительным данным, у всех задержанных выявлены признаки употребления алкоголя, сообщил BNS Департамент полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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