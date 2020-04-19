В Эстонии умерли еще два пациента с COVID-19, заразились 16 человек

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 40 333 теста, из которых 1528 , т.е. 3,8 процента показали положительный результат.

По состоянию на утро 19 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 125 пациентов, из которых 10 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 164 человека. За последние сутки в Эстонии от COVID-19 скончались находившиеся на лечении в Ида-Вируской центральной больнице 86-летний мужчина и в Курессаареской больнице 83-летний мужчина. На данный момент в Эстонии по причине коронавируса скончались 40 человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа (6) и Вырумаа (5). На Сааремаа еще два зараженных, а в Вильяндимаа — один. Два положительных результата теста были с неопределенным местом жительства. Теперь по количеству зараженных на одном уровне Харьюмаа и Сааремаа — по 520 человек. Далее идут Ида-Вирумаа (95), Тартумаа (94) и Пярнумаа (92). Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотре ть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья обновил стратегию тестирования. С 8 апреля семейные врачи получили право в случае обоснованного подозрения на вирус направлять на тестирование всех людей, у которых наблюдаются указывающие на коронавирус симптомы, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Люди при заболевании по-прежнему должны обращаться к своему семейному врачу, который принимает решение о необходимости тестирования и направляет человека на тестирование. Врач индивидуально оценивает каждый отдельный случай. Цель обновления стратегии тестирования в том, чтобы получить более точную эпидемиологическую картину распространения SARS-CoV-2 в Эстонии, чтобы точнее оценить предпринятые меры и планировать следующие. При изменении ситуации, принципы тестирования снова будут пересмотрены.

Данные графика обновляются автоматически.

График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах до 1 мая действует запрет на посещения.

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