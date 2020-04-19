Пропавшая в Ласнамяэ 13-летняя девочка найдена

Сегодня ночью в полицию поступило сообщение, что вечером из своего дома в Таллинне сбежала 13-летняя девочка. По словам близких, девочка в тот же вечер ранее пошла гулять в парк Кивила с собакой. После прогулки она привела собаку домой, но после этого вышла из дома и не вернулась. Полицейские проверили как парк Кивила, так и другие места, где девочка могла находиться, но ее до сих пор не удалось найти. С ночи ее телефон был выключен.