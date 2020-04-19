Вс, 19.04.2020
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Пропавшая в Ласнамяэ 13-летняя девочка найдена

Полиция.

ФОТО: Mailiis Ollino

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 13-летней Анастасии, которая вчера сбежала из своего дома в Таллинне.

Сегодня ночью в полицию поступило сообщение, что вечером из своего дома в Таллинне сбежала 13-летняя девочка. По словам близких, девочка в тот же вечер ранее пошла гулять в парк Кивила с собакой. После прогулки она привела собаку домой, но после этого вышла из дома и не вернулась. Полицейские проверили как парк Кивила, так и другие места, где девочка могла находиться, но ее до сих пор не удалось найти. С ночи ее телефон был выключен.

Позднее полиция сообщила, что девочка сама вернулась домой сегодня в полдень. С ней все в порядке. 

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