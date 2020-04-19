Вышла из дома и исчезла: в Ласнамяэ пропала 13-летняя девочка

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Анастасии, которая вчера сбежала из своего дома на улице Раадику в Таллинне.
Сегодня ночью в полицию поступило сообщение, что вечером из своего дома на улице Раадику в Таллинне сбежала 13-летняя девочка. По словам близких, девочка в тот же вечер ранее пошла гулять в парк Кивила с собакой. После прогулки она привела собаку домой, но после этого вышла из дома и до сих пор не вернулась. По словам близких, она не отвечает на их звонки. Полицейские проверили как парк Кивила, так и другие места, где девочка могла находиться, но ее до сих пор не удалось найти. С ночи ее телефон выключен.
Полиция продолжает собирать информацию и патрули проверяют различные места в городе, где пропавшая может проводить время.
Рост Анастасии 160 см, она среднего телосложения. У нее каштановые волосы до плеч и серые глаза. Когда она вышла из дома, на ней была темная куртка, темные джинсы и белые кроссовки.
Если кто-то видел Анастасию или владеет информацией о ее местонахождении, полиция просит позвонить по номеру 112.