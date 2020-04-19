В Латвии выявили уже 12 локальных мутаций Covid-19

"Мы ранее сообщили, что выявили четыре мутации Covid-19, но теперь нашли уже 12. И это такие мутации, которых больше нигде нет.

Это логично, что они возникли в Латвии, потому что вирус сейчас никуда не двигается, он заключен внутри Латвии, он продолжает меняться, и эти мутации здесь возникают, как и в других странах — свои",

- рассказал возглавляющий исследование директор Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

Научные сотрудники Центра уже несколько недель изучают образцы Covid-19, отобранные в Латвии.

"Цель — определить полную последовательность генома вируса. Внутри каждого вируса находится носитель его генов. В отличие от людей и других животных, у которых это ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), у части вирусов это РНК (рибонуклеиновая кислота). И это вирус именно второго вида. Это несколько затрудняет исследования. Но мы хотим определить весь геном, это нам дало бы нечто вроде штрих-кода, уникального для каждого изолята вируса, потому что геномы вируса меняются все время, путешествуя от одного человека к другому.

Этими эффективными методами мы можем определить полностью весь геном вируса, а не его маленькие кусочки, как раньше. Весь его геном состоит из 30 тысяч единиц, можно их назвать генными буквами", — говорит Кловиньш

По его словам, обработав большой массив данных, можно отследить мутации, а присвоенные каждому вирусу "штрих-коды" позволяют изучить картину инфекции с помощью особых компьютерных программ и увидеть, какие группы вируса развились в Латвии, какая из них доминирует и поразила больше людей.

На данный момент есть вывод, что встречающиеся в Латвии типы вируса пришли из таких стран, как Китай, Бельгия, Франция и Великобритания.

В то же время, пока что из полученной информации о мутациях невозможно заключить, опаснее они или нет, чем в других странах, связаны ли они с какими-то более легкими или более тяжелыми симптомами у пациентов. Это станет возможным, когда к исследованиям можно будет добавить и клинические данные о течении болезни у людей.