На этой неделе известная певица Сийри Сынаялг была приговорена к условному тюремному заключению за кражи вина. Последние несколько десятилетий для семьи Сынаялгов были полны скандалов, трагедий и нарушений закона, пишет Elu24.

Афера с поддельными деньгами

В начале 2002 года сыновья Андреса и Олега Сынаялгов, Таави и Алари, были пойманы с поддельными 500 кронами. Несовершеннолетние в то время мальчики отрицали свою вину: якобы, фальшивые деньги попали к ним во время продажи телефона. Из-за отсутствия доказательств Таави и Алари избежали обвинения в совершении преступления.

Нападение средь бела дня

В сентябре 2004 года чужаки напали на Андреса и Олега Сынаялгов на Сааремаа, сообщал Postimees. Преступники, скрывавшиеся в можжевельнике, растянули на дороге колючую проволоку в 800 метрах от дома Сынаялов, что вынудило машину братьев остановиться.

Первым жертвой нападения стал Олег, который начал поднимать препятствие c дороги, и в этот момент какой-то мальчик в серой одежде ударил его в нос кулаком или каким-то предметом. Андрес, поспешившй на помощь брату, схватил нападавшего за руку и толкнул вниз, но затем из-за кустов появился другой мужчина с большой дубиной и ударил Андреса по спине.

От боли Андрес выпустил первого злоумышленника, и оба преступника побежали в лес. Находившиеся в состоянии шока братья не побежали за ними, но сразу вызвали полицию. Полицейский пес взял следы, но они прерывались в том месте, откуда нападавшие сбежали на машине.

Сынаялги посчитали, что нападение было связано с вопросом владения имуществом на площади Виру в Таллинне, поскольку бизнесмен Хуберт Хирв хотел заполучить недвижимость Сынаялгов и угрожал сделать это «по-хорошему или по-плохому».

Пьяные за рулем

В 2013 году полиция задержала Вийви Сынаялг за рулем с признаками алкогольного опьянения. Она отказалась подуть в алкотестер, поэтому была доставлена в больницу для проверки. Несколько часов спустя полиция задержала в состоянии алкогольного опьянения за рулем той же машины Сийри Сынаялг, которая отправилась забрать свою сестру домой.

Сийри тогда сказала, что ее опьянение было замерено на уровне 0,5 промилле, и подчеркнула, что на самом деле она никогда не садится за руль после употребления алкоголя.

Лишь через два года сестры Сынаялг публично признались, что они действительно были на короткой ноге с зеленым змием.

Муж Вийви Сынаялг, Олег, сказал два года назад в программе Ringvaate, что его искала помощи в решении проблем зависимости. «Ее история была похожа на историю многих людей в наши дни, когда возникает тревожность. Она думала, что, если будет употреблять алкоголь в умеренных количествах, эта тревожность исчезнет», - объяснил Олег, добавив, чтосерьезная проблема началась с желания найти облегчение от проблем.

Психолог посоветовал Вийви начать принимать антидепрессанты и седативные препараты. По словам Олега, его жене помогло оказание помощи другим зависимым людям.

Трагическая смерть сына

В начале 2017 года старший сын Сийри и Андреса Сынаялгов, 32-летний Алари, упал из окна своего таллиннского дома. Падение с пятого этажа закончилось смертью, и он был похоронен на кладбище Карья в Курессааре. В последние годы своей жизни Алари занимался бизнесом в области энергетики, а также был одной из ведущих фигур в строительстве ветропарка Айду.

Стрельба в центре Таллинна

Утром 30 июня 2018 года сын Олега и Вийви Сынаялгов, Таави, поссорился с молодежью в центре Таллинна. Конфликт закончился тем, что Сынаялг вытащил из машины огнестрельное оружие и выстрелил в плечо 26-летнему мужчине. Он также направил оружие на случайных прохожих на улице.

Таави Сынаялг, которому сейчас 35 лет, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Двухлетний испытательный срок должен закончиться в июне этого года.

Кража пива

В августе 2018 года Сийри Сынаялг, немногим ранее отправившаяся из-за проблем с алкоголем в Деревню надежды на лечение, была поймана на краже пива в магазине.

Вечером 29 августа в пять часов был вызван патруль в магазин Laitse в уезде Ляэнемаа, где 56-летняя женщина попалась на краже. Стоимость украденного составила 13 евро и 17 центов.

Возня вокруг ветропарка

Cага о ветряной электростанции Айду, которая будет построена в Ида-Вирумаа, продолжается уже много лет. Проект ветропарка Айду, который стоит 160 миллионов евро и состоит из 30 турбин, получил зеленый свет от Министерства обороны десять лет назад, и в начале 2013 года волостная управа Майдла выдала Сынаялгам разрешение на строительство электрических ветровых турбин.

Строительство было остановлено в 2017 году, когда Министерство обороны обнаружило, что братья строят гравийные подушки высотой до 15 метров под ветряными турбинами, что приведет к подъему ветровых турбин выше допустимого, а слишком высокие ветряки будут мешать работе радиолокатора Келлавере, который обнаруживает российские самолеты.

За этим последовала судебная сага, в результате которой Сынаялги продолжили строить ветряные турбины в марте 2019 года на основании старого разрешения на строительство. А именно, судебный спор не позволил частной компании с ограниченной ответственностью Aidu Tuulepark установить ветряные турбины, поэтому братья решила делать это силами компании Eleon Green.

Спустя месяц Департамент полиции и погранохраны запретил нахождение в ветропарке по той же причине - что продолжение строительства якобы помешало бы радару Сил обороны. За этим последовало красочное событие в мае 2019 года, когда Андрес Сынаялг выбросил полицейских из ветропарка в пристутсвии съемочной группы Reporter.

В сентябре прошлого года Госсуд постановил, что разрешения на строительство для Сынаялгов все еще действительны. Чтобы компенсировать убытки, связанные с приостановлением строительства, предприниматели подали иск о возмещении убытков на сумму 123,7 млн евро.

Постоянные кражи вина

В этот четверг Харьюский уездный суд осудил 57-летнюю Сийри Сынаялг за систематическую кражу вина и приговорил ее к шести месяцам условно. Суд также назначил ей испытательный срок в один год и четыре месяца, в течение которого ей не разрешается употреблять алкоголь.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, в 2019 году Сийри украла вино из продовольственных магазинов Курессааре и Таллинна как минимум семь раз. Согласно обвинению, она иногда крала одну бутылку вина, а иногда две или три или даже четыре бутылки за раз.