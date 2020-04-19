Зарплата чиновников растет как на дрожжах

Несколько недель назад портал Järva Teataja писал, что, по данным Департамента статистики, в 2019 году средняя брутто-зарплата в Ярвамаа была 1192 евро, что на 104 евро больше, чем в 2018 году. По сравнению с другими уездами, Ярвамаа оказался на шестом месте. Средняя брутто-зарплата в Эстонии в прошлом году была 1407 евро.