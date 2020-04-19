Вс, 19.04.2020
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Зарплата чиновников растет как на дрожжах

Евро.

ФОТО: Peeter Lilleväli

Несколько недель назад портал Järva Teataja писал, что, по данным Департамента статистики, в 2019 году средняя брутто-зарплата в Ярвамаа была 1192 евро, что на 104 евро больше, чем в 2018 году. По сравнению с другими уездами, Ярвамаа оказался на шестом месте. Средняя брутто-зарплата в Эстонии в прошлом году была 1407 евро.

Из статистики видно, что ведущим в повышении зарплат в Эстонии является государственный сектор, где средняя зарплата в прошлом году была 1525 евро, а рост за год составил 9,5 процентов.

Järva Teataja решил изучить в базе данных зарплат госсектора, кто из чиновников, работающих в самоуправлениях Ярвамаа, зарабатывает больше и какой рост зарплат был при сравнении 2018 и 2019 годов. Выяснилось, что зарплаты некоторых сотрудников управ выросли на несколько сотен евро. 

Новые данные зарплат чиновников ожидаются в конце этого месяца.

Зарплаты чиновников в Ярвамаа

Пайдеская горуправа

2019*

Мэр Прийт Вярк 2800

Вице-мэр Сирет Пихельгас 2400

Вице-мэр Аннели Тумански 2400

Руководитель финансового отдела Кая Кёрт 2100

Региональный руководитель Кульно Клейн 2000

Региональный руководитель Пеэтер Сальдре 2000

Городской секретарь Неллика Вальдер 2000

Руководитель отдела городского хозяйства Хейго Лаанеокс 2000

2018

Мэр Прийт Вярк 2800

Вице-мэр Сирет Пихельгас 2400

Вице-мэр Аннели Тумански 2400

Руководитель финансового отдела Кая Кёрт 2100

Региональный руководитель Кульно Клейн 2000

Региональный руководитель Пеэтер Сальдре 2000

Городской секретарь Неллика Вальдер 2000

Руководитель отдела городского хозяйства Хейго Лаанеокс 1800

Волостная управа Тюри

2019

Волостной старейшина Пипи-Лийс Сиеманн 3000

Волостной секретарь Лии Лаанеметс 2700

Руководитель финансового отдела Айме Роозиоя 2700

Заместитель волостного старейшины Элари Хийс 2500

Глава финансового отдела Урмас Купп 2500

Руководитель отдела образования, культуры и социальных дел Рюнно Ласс 2160

Руководитель по развитию Юллар Вахтрамяэ 2000

2018

Волостной старейшина Пипи-Лийс Сиеманн 3000

Волостной секретарь Лии Лаанеметс 2600

Руководитель финансового отдела Айме Роозиоя 2400

Заместитель волостного старейшины Элари Хийс 2400

Глава финансового отдела Урмас Купп 2400

Руководитель отдела образования, культуры и социальных дел Трийн Пярна 2400

Руководитель по развитию Юллар Вахтрамяэ 1600

Волостная управа Ярва

2019

Волостной старейшина Райт Пихельгас 3000

Заместитель волостного старейшины Тоомас Таммик 2600

Заместитель волостного старейшины Тийна Орасте 2600

Волостной секретарь Карин Тениссон-Алев 2500

Глава финансового отдела Андрус Миксон 2200

Глава социального отдела Катре Мяги 2200

2018

Волостной старейшина Райт Пихельгас 3000

Заместитель волостного старейшины Тоомас Таммик 2600

Заместитель волостного старейшины Тийна Орасте 2600

Волостной секретарь Карин Тениссон-Алев 2500

Глава финансового отдела Андрус Миксон 2200

Глава социального отдела Катре Мяги1800

*по состоянию на 1 апреля конкретного года

Источник: Министерство финансов

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