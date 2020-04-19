Зарплата чиновников растет как на дрожжах

Несколько недель назад портал Järva Teataja писал, что, по данным Департамента статистики, в 2019 году средняя брутто-зарплата в Ярвамаа была 1192 евро, что на 104 евро больше, чем в 2018 году. По сравнению с другими уездами, Ярвамаа оказался на шестом месте. Средняя брутто-зарплата в Эстонии в прошлом году была 1407 евро.
Из статистики видно, что ведущим в повышении зарплат в Эстонии является государственный сектор, где средняя зарплата в прошлом году была 1525 евро, а рост за год составил 9,5 процентов.
Järva Teataja решил изучить в базе данных зарплат госсектора, кто из чиновников, работающих в самоуправлениях Ярвамаа, зарабатывает больше и какой рост зарплат был при сравнении 2018 и 2019 годов. Выяснилось, что зарплаты некоторых сотрудников управ выросли на несколько сотен евро.
Новые данные зарплат чиновников ожидаются в конце этого месяца.
Зарплаты чиновников в Ярвамаа
Пайдеская горуправа
2019*
Мэр Прийт Вярк 2800
Вице-мэр Сирет Пихельгас 2400
Вице-мэр Аннели Тумански 2400
Руководитель финансового отдела Кая Кёрт 2100
Региональный руководитель Кульно Клейн 2000
Региональный руководитель Пеэтер Сальдре 2000
Городской секретарь Неллика Вальдер 2000
Руководитель отдела городского хозяйства Хейго Лаанеокс 2000
2018
Мэр Прийт Вярк 2800
Вице-мэр Сирет Пихельгас 2400
Вице-мэр Аннели Тумански 2400
Руководитель финансового отдела Кая Кёрт 2100
Региональный руководитель Кульно Клейн 2000
Региональный руководитель Пеэтер Сальдре 2000
Городской секретарь Неллика Вальдер 2000
Руководитель отдела городского хозяйства Хейго Лаанеокс 1800
Волостная управа Тюри
2019
Волостной старейшина Пипи-Лийс Сиеманн 3000
Волостной секретарь Лии Лаанеметс 2700
Руководитель финансового отдела Айме Роозиоя 2700
Заместитель волостного старейшины Элари Хийс 2500
Глава финансового отдела Урмас Купп 2500
Руководитель отдела образования, культуры и социальных дел Рюнно Ласс 2160
Руководитель по развитию Юллар Вахтрамяэ 2000
2018
Волостной старейшина Пипи-Лийс Сиеманн 3000
Волостной секретарь Лии Лаанеметс 2600
Руководитель финансового отдела Айме Роозиоя 2400
Заместитель волостного старейшины Элари Хийс 2400
Глава финансового отдела Урмас Купп 2400
Руководитель отдела образования, культуры и социальных дел Трийн Пярна 2400
Руководитель по развитию Юллар Вахтрамяэ 1600
Волостная управа Ярва
2019
Волостной старейшина Райт Пихельгас 3000
Заместитель волостного старейшины Тоомас Таммик 2600
Заместитель волостного старейшины Тийна Орасте 2600
Волостной секретарь Карин Тениссон-Алев 2500
Глава финансового отдела Андрус Миксон 2200
Глава социального отдела Катре Мяги 2200
2018
Волостной старейшина Райт Пихельгас 3000
Заместитель волостного старейшины Тоомас Таммик 2600
Заместитель волостного старейшины Тийна Орасте 2600
Волостной секретарь Карин Тениссон-Алев 2500
Глава финансового отдела Андрус Миксон 2200
Глава социального отдела Катре Мяги1800
*по состоянию на 1 апреля конкретного года
Источник: Министерство финансов