Десять процентов зараженных в Эстонии — школьники

Заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик сказала "Актуальной камере", что вирус временами может удивлять способами распространения, но, как правило, все-таки люди заражают членов своих семей и коллег.
Эпик рассказал, что на данный момент в Харьюмаа и на Сааремаа одинаковое количество положительных результатов тестов на коронавирус, на третьем месте — Ида-Вирумаа, следом идет Тартумаа и другие уезды.
«Это обычное дело, что новые случаи обнаруживаются среди близких контактов уже зараженных — они могут быть членами семьи, близкими коллегами», - говорит Эпик, добавляя, что поскольку люди все-таки передвигаются, в некоторых случаях невозможно установить, где именно человек заразился.
Перед началом школьных каникул Эпик отметила, что семьи должны придерживаться установленных мер.
«Десять процентов зараженных — это школьники, то есть школьники могут быть переносчиками вируса», - подчеркнула она.