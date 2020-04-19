Десять процентов зараженных в Эстонии — школьники

Эпик рассказал, что на данный момент в Харьюмаа и на Сааремаа одинаковое количество положительных результатов тестов на коронавирус, на третьем месте — Ида-Вирумаа, следом идет Тартумаа и другие уезды.

«Это обычное дело, что новые случаи обнаруживаются среди близких контактов уже зараженных — они могут быть членами семьи, близкими коллегами», - говорит Эпик, добавляя, что поскольку люди все-таки передвигаются, в некоторых случаях невозможно установить, где именно человек заразился.

Перед началом школьных каникул Эпик отметила, что семьи должны придерживаться установленных мер.