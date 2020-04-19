Вс, 19.04.2020
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Десять процентов зараженных в Эстонии — школьники

Эстер Эпик.

ФОТО: Madis Veltman

Заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик сказала "Актуальной камере", что вирус временами может удивлять способами распространения, но, как правило, все-таки люди заражают членов своих семей и коллег.

Эпик рассказал, что на данный момент в Харьюмаа и на Сааремаа одинаковое количество положительных результатов тестов на коронавирус, на третьем месте — Ида-Вирумаа, следом идет Тартумаа и другие уезды.

«Это обычное дело, что новые случаи обнаруживаются среди близких контактов уже зараженных — они могут быть членами семьи, близкими коллегами», - говорит Эпик, добавляя, что поскольку люди все-таки передвигаются, в некоторых случаях невозможно установить, где именно человек заразился.

Перед началом школьных каникул Эпик отметила, что семьи должны придерживаться установленных мер.

«Десять процентов зараженных — это школьники, то есть школьники могут быть переносчиками вируса», - подчеркнула она.

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