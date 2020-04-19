Вс, 19.04.2020
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Пожар под Чернобылем все еще тушат

Под Чернобылем продолжают тушить пожар

ФОТО: facebook.com/aerorozvidka

К ликвидации возгорания в зоне отчуждения под Чернобылем привлечена авиация, поезд, а также техника и личный состав и других областей, пишет Korrespondent.

В зоне отчуждения под Чернобылем продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд Укрзализныци. Об этом на брифинге в воскресенье, 19 апреля, сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Он отметил, что дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечены ресурсы из других областей.

"В настоящее время работает пожарная авиация, это три самолета. Кроме того, привлечен пожарный поезд Укрзализныци. Мобилизованы силы и средства лесохозяйственных предприятий из других регионов Украины", - заявил он, отметив, что для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечены из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарная техника.

Спасатели опубликовали оперативное видео облета Чернобыльской зоны, снятое утром 18 апреля. На нем видно, что эпицентр одного из пожаров находится на большом расстоянии от ЧАЭС.

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