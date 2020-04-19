Сааремаа добивается восстановления спецразрешений для возвращения домой

До сих пор Департамент полиции и погранохраны таким образом ограничивал свободу передвижения на островах Сааремаа и Муху, что лицам с местом жительства и работы в материковой части страны, но проживающим, согласно регистру народонаселения, на Сааремаа или Муху, предоставлялся пропуск в место жительства на охваченной ограничениями передвижения территории.

На прошлой неделе сменилось подразделение департамента, выдающее специальные разрешения в рамках ограничений на Сааремаа и Муху, которое руководствуется теми соображениями, что если даже лицо указано в регистре населения в качестве жителя охваченной ограничениями территории, оно не может получить спецразрешение, если у него имеется место жительства за пределами этой территории.

Комиссия, сформированная для борьбы с эпидемией COVID-19 на территории волости Сааремаа, предлагает таким образом изменить распоряжение руководителя чрезвычайного положения, чтобы оно было однозначно сформулировано и лица с несколькими адресами также могли возвращаться на остров.