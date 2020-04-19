Сааремаа добивается восстановления спецразрешений для возвращения домой

Волостная управа Сааремаа добивается возвращения к действовавшему до прошлой недели порядку, когда житель острова мог попасть на него по специальному разрешению и при наличии места жительства вне Сааремаа или Мухумаа.
До сих пор Департамент полиции и погранохраны таким образом ограничивал свободу передвижения на островах Сааремаа и Муху, что лицам с местом жительства и работы в материковой части страны, но проживающим, согласно регистру народонаселения, на Сааремаа или Муху, предоставлялся пропуск в место жительства на охваченной ограничениями передвижения территории.
На прошлой неделе сменилось подразделение департамента, выдающее специальные разрешения в рамках ограничений на Сааремаа и Муху, которое руководствуется теми соображениями, что если даже лицо указано в регистре населения в качестве жителя охваченной ограничениями территории, оно не может получить спецразрешение, если у него имеется место жительства за пределами этой территории.
Комиссия, сформированная для борьбы с эпидемией COVID-19 на территории волости Сааремаа, предлагает таким образом изменить распоряжение руководителя чрезвычайного положения, чтобы оно было однозначно сформулировано и лица с несколькими адресами также могли возвращаться на остров.
Согласно предложению комиссии, запрет не должен распространяться на лиц без симптомов заболевания, желающих попасть в свое указанное в регистре населения место жительства на охваченной ограничениями передвижения территории без возможности возвращения до аннулирования ограничений.