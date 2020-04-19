Таллиннская фирма начала бесплатно предлагать услугу бесконтактной доставки

По словам бизнесмена Артёма Поробанюка, сейчас многие люди не имеют возможности выходить из дома или опасаются контактов, а им нужны продукты, лекарства и другие вещи первой необходимости. И даже если другой человек готов приобрести всё необходимое, у него может не быть возможности доставить эти товары до адресата. Более того, курьерские и почтовые услуги перегружены, и безконтактная отправка посылок через почтовые автоматы затягивается. На фоне этой проблемы фирма Поробанюка решила взять на себя курьерскую роль, хотя ранее компания не занималась оказанием таких услуг.

Работает система очень просто: человек должен позвонить по телефону 7676767 и привезти посылку по адресу Тартуское шоссе, 29 в Таллинне. Посылку заберут, а курьер фирмы бесплатно обеспечит бесконтактную доставку до дверей жилья адресата. Посылка должна быть герметично упакована и иметь инфолист с адресом и телефоном получателя. Скоропортящиеся продукты передавать не рекомендуется. Время приема посылок - с понедельника по пятницу, 9:00-18:00, по предварительному звонку. Время доставки два раза в день, 13:00-21:00. Контактный телефон +372 7676767 (для отправки сообщений не подходит) Адрес принятия посылок: Тартуское шоссе, 29.

Артём Поробанюк, владеющий совершенно разными бизнесами в Эстонии, рассказал Rus.Postimees, почему вместо того, чтобы самому просить помощь в это трудное время, решил ее предлагать.

— Артем, почему вы и ваш партнер решили оказывать жителям Таллинна такую помощь?

— Мы всегда помогали и занимались благотворительностью, просто никогда не афишировали это. У нас нет желания сделать себе образ благотворителей. Просто у нас оказались свободные руки. Мы вынуждены были временно закрыть несколько предприятий из-за введенных ограничений. Есть помещения, которые мы сдавали, а теперь они пустуют. В целом дела у фирмы идут довольно хорошо. Но так получилось, что объем работы упал, делать нечего и мы поняли, что можем помогать больше.

— Расскажите, как происходит весь процесс отправки посылок через вас?

— Человек должен позвонить по номеру 7676767 и привезти посылку по адресу Тартуское шоссе, 29, на месте позвонить по номеру еще раз, сообщить о прибытии. Мы скажем, куда именно нужно подойти и заберем вещи на улице. Поскольку в офисе у нас сидят работники, и из соображений безопасности мы не хотим, чтобы посторонние заходили в помещения. Нам проще самим отнести эти вещи на склад. Хотя не всегда это бывает просто. Тут нам диван привезли, пришлось затаскивать его самим на склад (смеется). Когда посылка у нас, то звоним адресату — получателю и договариваемся о времени доставки.

— Люди используют ваше предложение по назначению?

— Не всегда. Кому-то просто нужно оставить свои вещи где-то, как на складе, потому что «дома ремонт».

— А так можно?