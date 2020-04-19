Фото ⟩ Можно, если осторожно? Цветочная ярмарка открылась для посетителей

Хотя некоторое время назад поступила информация, что событие года для Тюри, то есть цветочная ярмарка в мае в этом году не состоится, нельзя сказать, что в весенней столице Эстонии царит затишье, пишет Järva Teataja.
В это воскресенье на парковке напротив дома торговли была организована небольшая распродажа растений. В объявлении обещали выставить на продажу широкий ассортимент фиалок, клубничной рассады и т.д.
Приехавший из Пярнумаа вместе с растениями продавец признал, что во время чрезвычайного положения заниматься продажей цветов трудно, но благодаря подобным выездам все-таки возможно.
Распродажа растений, по предварительному плану, будет длиться три часа. Организаторы мероприятия призывают посетителей следовать установленными в связи с чрезвычайной ситуацией правилам.