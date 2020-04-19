Кокк: нужно взвесить продление срока подачи заявлений на пособие по безработице

По словам Кокка, вопрос, прежде всего, в том, как долго мы сможем продолжать сегодняшние меры. «Планируемая стоимость компенсации только за два месяца составляет 250 миллионов евро. В то же время верно то, что последствия кризиса проявляются в разных секторах бизнеса в разное время, и это необходимо учитывать. Все работники и работодатели внесли свой вклад в накопление резервов Кассы по безработице, и поэтому важно, чтобы при выплате пособий мы относились к работникам и компаниям, пострадавшим от COVID-19, по возможности на равных», - сказал председатель финансовой комиссии.