Вс, 19.04.2020
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Кокк: нужно взвесить продление срока подачи заявлений на пособие по безработице

Rahanduskomisjoni juht Aivar Kokk ütles, et ühelt poolt tuleb praegu kiireid otsuseid teha, teiselt poolt tuleb need väga läbi mõelda.

ФОТО: Sander Ilvest

По словам исполнительного директора Центрального союза работодателей Арто Ааса, вопрос о продлении срока выплаты пособий по безработице будет обсуждаться в ближайшее время. По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кока, ни одна страна не в состоянии компенсировать 70 процентов заработной платы в течение очень длительного времени, но причины для рассмотрения различных возможных решений найдутся, пишет Postimees.

По словам Кокка, вопрос, прежде всего, в том, как долго мы сможем продолжать сегодняшние меры. «Планируемая стоимость компенсации только за два месяца составляет 250 миллионов евро. В то же время верно то, что последствия кризиса проявляются в разных секторах бизнеса в разное время, и это необходимо учитывать. Все работники и работодатели внесли свой вклад в накопление резервов Кассы по безработице, и поэтому важно, чтобы при выплате пособий мы относились к работникам и компаниям, пострадавшим от COVID-19, по возможности на равных», - сказал председатель финансовой комиссии.

«Поэтому мы могли бы рассмотреть вопрос о продлении срока подачи заявлений на получение пособий по безработице, чтобы компании, которых кризис затронет позже, также получили свою часть этой меры. В то же время должен по-прежнему применяться принцип, согласно которому государство выплачивает работнику зарплату частично и на основе действующих соглашений в течение двух месяцев. Такой принцип был также включен финансовой комиссией в Закон о дополнительном бюджете. В дополнительном бюджете также есть требование, чтобы все проекты мер по реализации мер были утверждены правительством республики до их принятия», - сказал Кокк.

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