Кокк: нужно взвесить продление срока подачи заявлений на пособие по безработице

По словам исполнительного директора Центрального союза работодателей Арто Ааса, вопрос о продлении срока выплаты пособий по безработице будет обсуждаться в ближайшее время. По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кока, ни одна страна не в состоянии компенсировать 70 процентов заработной платы в течение очень длительного времени, но причины для рассмотрения различных возможных решений найдутся, пишет Postimees.
По словам Кокка, вопрос, прежде всего, в том, как долго мы сможем продолжать сегодняшние меры. «Планируемая стоимость компенсации только за два месяца составляет 250 миллионов евро. В то же время верно то, что последствия кризиса проявляются в разных секторах бизнеса в разное время, и это необходимо учитывать. Все работники и работодатели внесли свой вклад в накопление резервов Кассы по безработице, и поэтому важно, чтобы при выплате пособий мы относились к работникам и компаниям, пострадавшим от COVID-19, по возможности на равных», - сказал председатель финансовой комиссии.
«Поэтому мы могли бы рассмотреть вопрос о продлении срока подачи заявлений на получение пособий по безработице, чтобы компании, которых кризис затронет позже, также получили свою часть этой меры. В то же время должен по-прежнему применяться принцип, согласно которому государство выплачивает работнику зарплату частично и на основе действующих соглашений в течение двух месяцев. Такой принцип был также включен финансовой комиссией в Закон о дополнительном бюджете. В дополнительном бюджете также есть требование, чтобы все проекты мер по реализации мер были утверждены правительством республики до их принятия», - сказал Кокк.