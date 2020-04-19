Масштабная спецоперация: полиция проверила полтысячи водителей, результаты не радуют

Вчера полицейские в ходе пятичасовой операции в различных местах Южной Эстонии следили за поведением водителей как на основных автомагистралях, так и на небольших сельских дорогах. Всего было обнаружено 22 нарушения.
По словам начальника патрульной службы Тартуского отделения полиции Арго Арукасе, целенаправленная полицейская операция началась вчера в 19 часов вечера, когда полицейские начали следить за происходящим на дорогах Южной Эстонии. «В равной степени полицейские следили за соблюдением скорости как на больших автомагистралях, так и на небольших проселочных дорогах», - рассказал он.
Он отметил, что хотя поток машин на наших дорогах за последние недели значительно сократился, первые нарушители не заставили себя долго ждать. «Так, полицейский патруль заметил в самом начале вечера в районе Тырванди виляющую по дороге машину. Во время проверки стала сразу очевидна причина подозрительного стиля вождения. Все дело в том, что водитель был в состоянии сильного опьянения. Его отстранили от вождения и доставили в арестную камеру», - сказал Арукасе.
«В то время, когда часть участвующих в операции полицейских следила за происходящим на проселочных дорогах, другие следили за соблюдением скоростного режима на крупных автомагистралях Южной Эстонии и, к сожалению, происходящее там вчера не дало полиции поводов для радости», - рассказывает Арукасе. Он отметил, что за считанные часы полиция зафиксировала на крупных шоссе пять превышений скорости, один 46-летний водитель превысил разрешенную скорость минимум на 61 км/ч.
Оценивая результаты полицейской операции, которая завершилась в полночь, Арукасе заявил, что ситуация с дорожным движением может быть во много раз лучше, особенно в то время, когда плотность движения на наших дорогах равна временам десятилетней давности. Он добавил, что никто не должен надеяться на возможность того, что опасные маневры на дорогах с низкой интенсивностью движения останутся незамеченными для сотрудников правоохранительных органов или других участников дорожного движения.
За пятичасовую полицейскую операцию во всей Южной Эстонии были проверены на трезвость 431 водитель, было обнаружено, что пятеро из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них были в сильном опьянении. Также было обнаружено пять превысивших скорость водителей, у троих не было прав, у трех автомобилей не было техосмотра и двое нарушили другие правила дорожного движения. Также был пойман один пьяный несовершеннолетний, один нарушивший карантин и двое нарушителей ограничения передвижений.