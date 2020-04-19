Масштабная спецоперация: полиция проверила полтысячи водителей, результаты не радуют

По словам начальника патрульной службы Тартуского отделения полиции Арго Арукасе, целенаправленная полицейская операция началась вчера в 19 часов вечера, когда полицейские начали следить за происходящим на дорогах Южной Эстонии. «В равной степени полицейские следили за соблюдением скорости как на больших автомагистралях, так и на небольших проселочных дорогах», - рассказал он.

Он отметил, что хотя поток машин на наших дорогах за последние недели значительно сократился, первые нарушители не заставили себя долго ждать. «Так, полицейский патруль заметил в самом начале вечера в районе Тырванди виляющую по дороге машину. Во время проверки стала сразу очевидна причина подозрительного стиля вождения. Все дело в том, что водитель был в состоянии сильного опьянения. Его отстранили от вождения и доставили в арестную камеру», - сказал Арукасе.

«В то время, когда часть участвующих в операции полицейских следила за происходящим на проселочных дорогах, другие следили за соблюдением скоростного режима на крупных автомагистралях Южной Эстонии и, к сожалению, происходящее там вчера не дало полиции поводов для радости», - рассказывает Арукасе. Он отметил, что за считанные часы полиция зафиксировала на крупных шоссе пять превышений скорости, один 46-летний водитель превысил разрешенную скорость минимум на 61 км/ч.

Оценивая результаты полицейской операции, которая завершилась в полночь, Арукасе заявил, что ситуация с дорожным движением может быть во много раз лучше, особенно в то время, когда плотность движения на наших дорогах равна временам десятилетней давности. Он добавил, что никто не должен надеяться на возможность того, что опасные маневры на дорогах с низкой интенсивностью движения останутся незамеченными для сотрудников правоохранительных органов или других участников дорожного движения.