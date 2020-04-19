Чиновники бьют тревогу: дети стали чаще сбегать из дома и нарушать правила, доставляя полиции хлопоты

С тех пор, как был введен режим чрезвычайного положения, заметно выросла проблема с исчезновением детей. Большинство детей убегает из детского дома, поэтому очень важно, чтобы такие дома выработали систему, при которой дети бы не сбегали, отмечает министерство.

В министерстве дают совет патронатным домам: прежде чем обращаться в полицию, самим предпринимать меры по выяснению местонахождения и возвращению ребенка. Больше всего полиция получила сообщений о пропавшем из детского дома 14-летнем мальчике: в течение всего периода чрезвычайного положения о его исчезновении сообщили уже 11 раз.

Число вызовов, связанных с несовершеннолетними, растет каждую неделю. В течение трех недель это число выросло с 87 до 206. Более всего сообщается о нарушениях несовершеннолетними правила 2+2 и общественного порядка, более того молодые пьют алкогольные напитки. Дети собираются в общественных местах, в том числе на игровых площадках, на которых по-прежнему действуют ограничения.

Как считают в полиции, здесь роль играют и родители, которые говорят детям идти гулять, потому что слышали, что дети якобы не заражаются коронавирусом.

Поэтому министерство советует на уровне местных самоуправлений создать для местных детей возможности занять свое время, особенно учитывая каникулы и теплую погоду.