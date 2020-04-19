Covid-19: опубликованы данные по смертности в Европе. Эстония оказалась в середине списка

Наибольшее количество жертв Covid-19 в Европе приходится на Бельгию (45,2%), за ней следуют Испания (41,7%) и Италия (37,6%). Меньше всего жертв Covid-19 в Латвии (0,3%) и в Словакии (0,2%).

Эстония оказалась в середине списка с 2,9%. Выше нашей страны на одну позицию в списке стоит Россия (3,2%), а ниже - Румыния (2,1).

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 730 тестов на вирус COVID-19, из которых 2,2 %, т.е. 16 тестов показали положительный результат. На сегодняшний день в Эстонии было проведено 40 333 теста, из которых 1528 , т.е. 3,8 процента показали положительный результат. На данный момент в Эстонии по причине коронавируса скончались 40 человек.