Дергал дверные ручки: в Таллинне заметили подозрительного мужчину

В пятницу вечером бдительный человек сообщил в Центр тревоги, что в Таллинне по улице Роо передвигается подозрительный велосипедист, который дергает дверные ручки домов. Полиция задержала мужчину, но поскольку ничего преступного не было совершено, его отпустили.
Старший участковый полицейский Кесклинна Лийза Мерекиви сказала Elu24, что в Центр тревоги поступило сообщение о происходящем на улице Роо в Пельгулинна в пятницу вечером в 21.20. Поскольку отделение полиции находится совсем рядом, полицейские задержали соответствующего описанию мужчину на той же улице. Он сказал полицейским, что хотел попросить у людей закурить.
Полицейские проверили данные подозрительного человека, зафиксировали номер велосипеда и осмотрели его рюкзак. «Поскольку в его действиях ничего преступного не было установлено, ему разрешили продолжить путь», - объяснила Мерекиви.
Она призывает людей, которые заметят подозрительную деятельность, сразу сообщать об этом в полицию. «Отреагируем и проверим, с кем имеем дело и по какой причине посторонний человек в вечернее время ходит от двери к двери», - сказала участковый.
Аналогичная проблема и в Каламая
В пятницу Elu 24 писал, что жители Каламая возникли проблемы с посторонними людьми, которые пытаются проникнуть в дома. В четверг в посвященной жителям Каламая группе Facebook было опубликовано предупреждение о передвигающихся по району личностях, которые пытаются под любыми предлогами попасть в дома. В связи с этим в полицию не обращались.