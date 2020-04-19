Дергал дверные ручки: в Таллинне заметили подозрительного мужчину

Старший участковый полицейский Кесклинна Лийза Мерекиви сказала Elu24, что в Центр тревоги поступило сообщение о происходящем на улице Роо в Пельгулинна в пятницу вечером в 21.20. Поскольку отделение полиции находится совсем рядом, полицейские задержали соответствующего описанию мужчину на той же улице. Он сказал полицейским, что хотел попросить у людей закурить.

Полицейские проверили данные подозрительного человека, зафиксировали номер велосипеда и осмотрели его рюкзак. «Поскольку в его действиях ничего преступного не было установлено, ему разрешили продолжить путь», - объяснила Мерекиви.

Она призывает людей, которые заметят подозрительную деятельность, сразу сообщать об этом в полицию. «Отреагируем и проверим, с кем имеем дело и по какой причине посторонний человек в вечернее время ходит от двери к двери», - сказала участковый.

Аналогичная проблема и в Каламая