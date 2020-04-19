Министр РФ посоветовал россиянам во время кризиса пить травяные чаи и отказаться от кофе

Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК), такое развитие событий вероятно в связи с колебаниями курсов валют и тенденциями на мировых рынках.

В качестве примера продуктов, цены на которые могут пойти вверх, он привел кофе, который в России вообще не выращивается, и чай, который выращивается только в Краснодарском крае, и то очень в несущественных объемах. Пока министерство не фиксирует серьезного роста цен на продовольственные товары, но со временем на импортные продукты могут подняться.

"Но при этом у нас выращиваются травяные чаи, иван-чай, например, и здесь мы с вами не зависим от импорта. Ну, я, например, активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать, там нет кофеина", - сказал министр.

Он заверил однако, что пополнение запасов продовольствия в торговых сетях происходит ежедневно. "Просто раньше такого торговые сети не делали. Они понимали и рассчитывали ежедневно потоки, там больше привозили к выходным дням, меньше - в будние дни, все работало штатно", - пояснил Манутров.