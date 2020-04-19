В Москве установили размер выплат донорам плазмы, переболевшим коронавирусом

Донорами плазмы COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) могут стать граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, а также с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

"В целях стимулирования донорства плазмы COVREC правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1250 рублей (чуть более 15 евро - прим.ред.) за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей (более 60 евро - прим.ред.) за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%)", - передает "Интерфакс".

В пресс-службе мэрии указали, что выплаты донорам, переболевшим COVID-19, выше, чем установленные в Москве вознаграждения за сдачу крови. Обычный донор плазмы за однократную сдачу получит 3,6 тысячи рублей (чуть более 44 евро) за 600 мл.

По данным московского Клинического комитета по COVID-19, переливание донорской плазмы крови COVREC является одним из наиболее перспективных и многообещающих методов лечения COVID-19 в условиях отсутствия специфической вакцины.