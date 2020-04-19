С жильцов тартуского общежития, чей тест на COVID-19 оказался отрицательным, сняли запрет на передвижение

Среди жильцов общежития на Раатузе на сегодняшний день не выявлены новые случаи заражения. В общежитии были созданы отдельные зоны для больных, а также тех, кто контактировал с ними. С тех, чей тест показал отрицательный результат и кто не контактировал с больными, сегодня сняли ограничение на передвижение.
По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, это утро принесло хорошие новости. Новые случаи заражения в общежитии не были выявлены. Мэр города однако напоминает, что терять бдительность не стоит, поскольку болезнь могла еще не проявится из-за инкубационного периода, а у молодых людей порой и вовсе не возникают симптомы.
Всего в общежитии на Раатузе были протестированы 274 человека, пробы 16-и из которых оказались положительными на COVID-19. Те 27 человек, которые находились в контакте с зараженными, изолированы, они должны пробыть в самоизоляции 14 дней и следить за своим здоровьем. Им предоставили возможность гулять и проводить время на улице во дворе общежития. Больных и тех, кто с ними контактировал, изолировали таким образом, чтобы они не сталкивались в общежитии с другими жильцами. Изолированным жителям общежития предоставляется бесплатное питание, средства индивидуальной защиты и дезинфекции. В пятницу город Тарту подарил жителям общежития 6000 масок для лица. В помещениях общего пользования в общежитии была проведена чистка, и их использование было реорганизовано.
Ограничение на передвижение сняли с тех, чей тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Исполнение ограничения проверяют полицейские на основании удостоверяющего личность документа.
17 апреля по распоряжению главы чрезвычайной ситуации Юри Ратаса было введено ограничение на передвижение жителей общежития на Раатузе, 22, пока не будет проведено тестирование, не будут установлены все тесные контакты со всеми инфицированными и получены результаты тестов. Приказ был издан в соответствии с предложением Марго Клаоса, управляющего по чрезвычайным ситуациям по Лыунаскому региона. Ранее были проведены консультации по вопросу установления ограничений на передвижение с ректором университета Тоомасом Ассером, мэром Урмасом Клаасом, канцлером юстиции Юлле Мадизе и профессором Ирией Лутсар. Надзор за соблюдением ограничений на передвижение в общежитии на Раатузе, 22 организует полиция.