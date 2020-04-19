С жильцов тартуского общежития, чей тест на COVID-19 оказался отрицательным, сняли запрет на передвижение

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, это утро принесло хорошие новости. Новые случаи заражения в общежитии не были выявлены. Мэр города однако напоминает, что терять бдительность не стоит, поскольку болезнь могла еще не проявится из-за инкубационного периода, а у молодых людей порой и вовсе не возникают симптомы.

Всего в общежитии на Раатузе были протестированы 274 человека, пробы 16-и из которых оказались положительными на COVID-19. Те 27 человек, которые находились в контакте с зараженными, изолированы, они должны пробыть в самоизоляции 14 дней и следить за своим здоровьем. Им предоставили возможность гулять и проводить время на улице во дворе общежития. Больных и тех, кто с ними контактировал, изолировали таким образом, чтобы они не сталкивались в общежитии с другими жильцами. Изолированным жителям общежития предоставляется бесплатное питание, средства индивидуальной защиты и дезинфекции. В пятницу город Тарту подарил жителям общежития 6000 масок для лица. В помещениях общего пользования в общежитии была проведена чистка, и их использование было реорганизовано.

Ограничение на передвижение сняли с тех, чей тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Исполнение ограничения проверяют полицейские на основании удостоверяющего личность документа.