Видео ⟩ Полицейским поступил вызов на шумную вечеринку: несовершеннолетняя вдрызг напилась с тремя мужчинами

В субботу вечером полиции поступил вызов, что в одном из многоквартирных домов в Выхма проходит шумная вечеринка. Оказалось, выпивали трое мужчин и одна несовершеннолетняя. Полицейские быстро разогнали гостей. Несовершеннолетней девушке провели тест, по результатам которого было выявлено опьянение выше двух промилле.