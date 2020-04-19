Видео ⟩ Полицейским поступил вызов на шумную вечеринку: несовершеннолетняя вдрызг напилась с тремя мужчинами

В субботу полицейские в Выхма, Вильяндимаа задержали несовершеннолетнюю, алкогольное опьянение которой было более двух промилле, сообщают новости TV3 «Seitsmesed uudised».
В субботу вечером полиции поступил вызов, что в одном из многоквартирных домов в Выхма проходит шумная вечеринка. Оказалось, выпивали трое мужчин и одна несовершеннолетняя. Полицейские быстро разогнали гостей. Несовершеннолетней девушке провели тест, по результатам которого было выявлено опьянение выше двух промилле.
Руководитель полицейского отделения Вильянди Маргус Сассь сказал, что стражи правопорядка передадут девочку родителям и будут выяснять, откуда она взяла алкоголь. Если выяснится, что алкоголь ей дали мужчины, присутствовавшие на вечеринке, то полиция возбудит дело.