Вакцина от коронавируса может быть готова уже этой осенью

Ученая института Дженнера при Оксфордском университете Сара Гилберт и ее команда делают успехи в разработке вакцины. Ученые используют для ее создания безопасный для человека вирус ChAdOx1, который распространяется среди шимпанзе. К вирусу добавлен ген S-белка коронавируса, благодаря которому у человека должен появится иммунитет к SARS-CoV-2.

Гилберт верит, что вакцина уже будет доступна осенью, благодаря этому человечество сможет избежать еще одной вспышки. «Это возможно, потому что ситуация усугубляется», сказала Гилберт в интервью The Times. Испытания вакцины на людях должны начаться в течение двух недель.

Как только вакцина получит необходимые разрешения, начнутся клинические испытания. В первой фазе примут участие 500 здоровых людей в возрасте 18-55 лет, во второй фазе - люди в возрасте 55-70 лет, которые входят в группу риска. После чего будет возможно проанализировать влияние вакцины на иммунную систему человека.