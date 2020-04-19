Пройдите по ссылочке. В Латвии разрабатывают технологии по отслеживанию людей через телефон

Первые шаги по использованию технологий для борьбы с распространением Covid-19 Латвия сделала 29 марта, когда правительство разрешило использовать вышки мобильный связи для определения местонахождения человека. Однако, важной роли для эпидемиологического расследования это не сыграло, пишет Rus.TVNET.

Директор Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков рассказал, что этой возможностью в Латвии воспользовались минимально. SPKC особенно подчеркнул лишь один случай, когда была необходимость проверить, был ли человек за границей.

В принципе на этом всё - с таким подходом невозможно отследить, например, соблюдает ли человек карантин.

"Стоит отличать, скажем, эффект голливудских фильмов, где практически до пары метров известно, где находится человек, и реальность", - говорит вице-президент LMT Ингмар Пукис. Он поясняет, что можно увидеть, в радиусе какой станции находится человек, это могут быть и сотни метров, а не конкретное место.

Поэтому на данный момент в Латвии ведется работа над более точным механизмом определения местонахождения человека.

15 апреля представители Центра по стратегическим коммуникациям НАТО STRATCOM представили Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел первую тестовую версию инструмента, с помощью которого можно более эффективно контролировать местоположение тех, кто находится в самоизоляции и на карантине.

Идея заключается в том, что человеку несколько раз в день неожиданно присылают ссылку, по которой он должен пройти и сделать свое фото.

Проход по ссылке позволил бы избежать скачивания приложения на телефон.

"На наш взгляд, такое решение менее затрагивает приватность. Это не означает, что кто-то контролирует человека всё время, а с определенным интервалом его проверяют. В то же время нет необходимости ничего скачивать в свое устройство", - рассказал директор STRACOM Янис Сартс.

В то же время ясно, что для этого решения у человека должен быть достаточно современный телефон и подключение к интернету, а также необходимо выполнять поставленные условия.

По словам Сартса для контроля тех, кто не использовал бы этот ресурс, по-прежнему бы привлекались силы полиции.

"Это позволило бы сконцентрировать ресурсы именно на таких людях, не тратя на тех, кто готов все соблюдать", - добавил он.

Известно, что такое решение не создано с нуля, а преобразовано на основе сингапурского.

Есть и еще одно решение, над которым на данный момент еще ведется работа - это приложение, которое необходимо установить на телефон. Добровольно. В Латвии над таким решением работают несколько компаний, в том числе LMT. В основе приложения - технология bluetooth, позволяющая соединяться различным устройствам.

"Теоретически bluetooth знает, на каком расстоянии другое устройство, и сейчас в масштабе Европы разрабатывают решение, которое было бы анонимным.

На телефоне сохранялись бы анонимные идентификаторы, с кем вы были рядом достаточно долго и близко. Если кто-то из установивших приложение заболел бы, остальные бы, кто с ним пересекался, получили бы уведомление", - пояснил Ингмар Пукис.