Пн, 20.04.2020
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  • Стрельба в Канаде: нападавший, переодевшийся полицейским, убил как минимум 17 человек

Стрельба в Канаде: нападавший, переодевшийся полицейским, убил как минимум 17 человек

Мужчина открыл стрельбу в провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады в воскресенье, 19 апреля. Погибли не менее 17 человек, в том числе сотрудница полиции. Сам нападавший также мертв, пишет DW.

Личность нападавшего установлена, ему 51 год, он был одет в форму, похожую на полицейскую. Мужчина передвигался на автомобиле, напоминавшем по виду полицейский, тела жертв затем нашли в нескольких частях провинции, в том числе в одном из жилых домов. О мотивах нападавшего пока не сообщается, он действовал хаотично. Жертвами стрельбы стали те, с кем мужчина не был знаком.

Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее ужасной ситуацией, выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил полицию за работу. Она продолжает расследование.

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