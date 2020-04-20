Стрельба в Канаде: нападавший, переодевшийся полицейским, убил как минимум 17 человек

Личность нападавшего установлена, ему 51 год, он был одет в форму, похожую на полицейскую. Мужчина передвигался на автомобиле, напоминавшем по виду полицейский, тела жертв затем нашли в нескольких частях провинции, в том числе в одном из жилых домов. О мотивах нападавшего пока не сообщается, он действовал хаотично. Жертвами стрельбы стали те, с кем мужчина не был знаком.