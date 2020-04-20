Цены на нефть стремительно падают

Цена нефти WTI упала на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в понедельник, 20 апреля, почти на 15 процентов. Стоимость майского фьючерса WTI сейчас находится на уроне 15,92 доллара за баррель. Стоимость нефти Brent снизилась на 4 процента, стоимость ее июньского фьючерса снизилась до 27 долларов за баррель.

Стоимость нефтяных фьючерсов на WTI в азиатскую сессию упала на 20 процентов - ниже 15 долларов за баррель. Это рекордно низкий уровень за последние 20 лет.