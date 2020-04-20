Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, все, что происходит в экономике и финансах в период кризиса нуждается в более оперативном контроле. «Хотя возможности взять кредит у государства есть, поступления доходов нет и такое положение не может сохраняться долго», - подчеркнул Лиги.

«Большая часть дополнительного бюджета не была ни целевой, ни основанной на научных расчетах и поэтому складывается тем более критическая ситуация. Мы должны добиться того, что решения государства о поддержке экономики должны быть более точными, а меры по их финансированию быть в лучшей пропорции, чем сейчас», - добавил Лиги.