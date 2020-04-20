Комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом в понедельник проведет открытое заседание, на котором обсудит положение, сложившееся из-за коронавируса в экономике и финансах Эстонии, эффективность применения кризисных мер и стратегию выхода страны из кризиса.
Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу.
По словам председателя комиссии Юргена Лиги, все, что происходит в экономике и финансах в период кризиса нуждается в более оперативном контроле. «Хотя возможности взять кредит у государства есть, поступления доходов нет и такое положение не может сохраняться долго», - подчеркнул Лиги.
«Большая часть дополнительного бюджета не была ни целевой, ни основанной на научных расчетах и поэтому складывается тем более критическая ситуация. Мы должны добиться того, что решения государства о поддержке экономики должны быть более точными, а меры по их финансированию быть в лучшей пропорции, чем сейчас», - добавил Лиги.
К участию в заседании приглашены также государственный контролер Янар Хольм и председатель совета по госбюджету Рауль Эаметс, представители министерств социальных дел, финансов и экономики и коммуникаций.