Пн, 20.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Лиги: большая часть дополнительного бюджета не была ни целевой, ни основанной на научных расчетах
1

Лиги: большая часть дополнительного бюджета не была ни целевой, ни основанной на научных расчетах

Юрген Лиги.

ФОТО: Eero Vabamägi

Комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом в понедельник проведет открытое заседание, на котором обсудит положение, сложившееся из-за коронавируса в экономике и финансах Эстонии, эффективность применения кризисных мер и стратегию выхода страны из кризиса. 

Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, все, что происходит в экономике и финансах в период кризиса нуждается в более оперативном контроле. «Хотя возможности взять кредит у государства есть, поступления доходов нет и такое положение не может сохраняться долго», - подчеркнул Лиги.

«Большая часть дополнительного бюджета не была ни целевой, ни основанной на научных расчетах и поэтому складывается тем более критическая ситуация. Мы должны добиться того, что решения государства о поддержке экономики должны быть более точными, а меры по их финансированию быть в лучшей пропорции, чем сейчас», - добавил Лиги.

К участию в заседании приглашены также государственный контролер Янар Хольм и председатель совета по госбюджету Рауль Эаметс, представители министерств социальных дел, финансов и экономики и коммуникаций.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ