Компания Elron отправила домой десятки работников, сохранив им большую часть зарплаты

Государственная железнодорожная компания Elron несмотря на снижение пассажиропотока и уменьшение числа рейсов пока не планирует сокращать работников, однако часть сотрудников сейчас вынуждена сидеть дома, пишет Rus.ERR.
Об этом в ответ на обращение профсоюза железнодорожников сообщило Министерство экономики.
При этом 50 сотрудников фирмы - 20 машинистов и 30 кондукторов - сейчас находятся дома, получая 70% от основной зарплаты. Все остальные работники компании продолжают трудиться - их оклады сохранены в полном объеме.
После введения в Эстонии чрезвычайного положения количество пассажиров Elron снизилось примерно на 80%.
В компании Elron работают свыше 300 человек.