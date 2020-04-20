Пн, 20.04.2020
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  • Компания Elron отправила домой десятки работников, сохранив им большую часть зарплаты

Компания Elron отправила домой десятки работников, сохранив им большую часть зарплаты

Поезд.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Государственная железнодорожная компания Elron несмотря на снижение пассажиропотока и уменьшение числа рейсов пока не планирует сокращать работников, однако часть сотрудников сейчас вынуждена сидеть дома, пишет Rus.ERR.

Об этом в ответ на обращение профсоюза железнодорожников сообщило Министерство экономики. 

При этом 50 сотрудников фирмы - 20 машинистов и 30 кондукторов - сейчас находятся дома, получая 70% от основной зарплаты. Все остальные работники компании продолжают трудиться - их оклады сохранены в полном объеме. 

После введения в Эстонии чрезвычайного положения количество пассажиров Elron снизилось примерно на 80%. 

В компании Elron работают свыше 300 человек.

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