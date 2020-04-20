Компания Elron отправила домой десятки работников, сохранив им большую часть зарплаты

Об этом в ответ на обращение профсоюза железнодорожников сообщило Министерство экономики.

При этом 50 сотрудников фирмы - 20 машинистов и 30 кондукторов - сейчас находятся дома, получая 70% от основной зарплаты. Все остальные работники компании продолжают трудиться - их оклады сохранены в полном объеме.