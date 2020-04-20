Прекрасная проза, которой не повезло в переводе

Как известно, переводчику следует не только знать язык оригинала, но и безукоризненно владеть тем языком, на который он переводит. Обладать полноценным словарным запасом. Понимать, что калькировать грамматические и синтаксические конструкции – гиблое дело: результат всегда бывает неуклюжим, тяжеловесным и читатель непременно запнется.

Язык перевода таков, что черт ногу сломит, разбираясь в запутанных многословных конструкциях:

«Агу вместе со снабженцем и заместителем председателя исполкома побывал в одном хуторе за получением там норм поставок по говядине». (Получается, что хутор устанавливает нормы, а не выполняет их).«Когда Вальве, придя с работы, сновала на кухне с приготовлением еды между обеденным столом и плитой» (Наверно все-таки, «готовя еду, сновала между обеденным столом и плитой?». «В парткоме тебе отрубят как молотом: вражеская агентура повсюду!» (Молотом все же не рубят. И что именно отрубят бедняге Агу?) «На кухонном столе громко тикал старый будильник. Поскольку он был сломан, его положили на стол плашмя, циферблатом вниз. Старлей взял будильник, долго и задумчиво рассматривал его белый, чистый, исправно работающий циферблат – повернулся было уйти». (Если сломан, то почему он тикал? И циферблат – это пластина, на которую нанесены цифры, как он сам по себе работает?).

Иной раз переводчица просто не понимает, что сама же творит: «Во время гражданской республики здесь было построено новое школьное здание». Что это за такая «гражданская республика»? В советский период довоенную Эстонию называли буржуазной республикой, kodanlik vabariik, переводчица не смогла различить понятия «буржуазная» и «гражданская».

Или: «На что вы здесь в волости – все эти кайтселийтчики, милиционеры и парторги?» (Одновременно с милиционерами и парторгами кайтселийтчики никак не могли существовать!)

Время от времени возникает ощущение, что русским языком Симагина владеет, как бы помягче сказать, очень приблизительно:

«…сквозь оторванный рукав которого просвечивали клочья рубахи» (Если рукав оторван, то сквозь него ничего уже не просвечивает, другое дело, если рваный.)

«…он сел за стол, уставившись грустно задумчивым взглядом в одну точку. Она была к нему спиной, скорей, правда, боком…» (К чему относится «грустно» - к взгляду или к задумчивости? И как точка была к нему спиной?)

«Лесные братья грабят магазины и даже перевозное кино». (Есть такое хорошее слово: кинопередвижка. Можно: передвижное кино. Но не «перевозное».)

«Мы всего лишь мелкие пешки на большом столе». (Как известно, в эстонском языке и стол, и (шахматная) доска – laud. Но пешки-то на доске!)

«Сегодня Прохору уже нечего было предложить на обмен, и с голыми руками он не посмел явиться к… лейтенанту». (Так надел бы рукавицы? Или все-таки не с голыми, а с пустыми руками?)

Переводчику необходимо чувство языка. Без него вполне серьезная фраза может быть переведена так, что обрастет комическим или даже фривольным смысловым оттенком: «Боюсь, что многие из нас гораздо раньше увидят свой конец». Или возникнут непредвиденные анатомические открытия: «Вальве приложила ухо к груди мужчины, сердце было к стене».

И даже трагизм момента бывает убит неуклюжим построением фразы:

«..он вынул бутылку ликера, поставив ее на стол с глухим стуком, который, очевидно, был услышан и борцом за свободу в подвале». (За свободу в подвале тоже можно бороться, но не кажется ли вам, что это как-то мелко?)

Беда в том, что черпать подобные примеры эстетической и языковой глухоты можно бесконечно. Книгу эту издательство «Русская энциклопедия» выпустило в серии «Мир перевода – мир диалога». А надо бы в серии «Энциклопедия переводческих ляпов».